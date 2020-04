Coronavirus: coppia parte dalla Germania con la scusa di accudire la madre di lui. In realtà volevano festeggiare compleanno nella residenza estiva.

In piena emergenza Coronavirus, una giovane coppia parte dalla Germania, nello specifico da Monaco di Baviera, per raggiungere Menaggio (Lago di Como) per festeggiare compleanno. Come riporta Tgcom24, la coppia è stata fermata dalla Guardia di Finanza, che ha immediatamente interrogato i due giovani. La coppia aveva dichiarato di essersi messa in viaggio per assistere la madre di lui, ma, in realtà, i due si erano messi in viaggio per festeggiare il compleanno nella residenza estiva.

Come riporta Tgcom24, le forze dell’ordine hanno anche effettuato un sopralluogo presso l’abitazione estiva di Menaggio. Dopo i controlli, la coppia ha ammesso che, effettivamente, nell’abitazione non vi era alcuna donna da accudire. Immediata la denuncia per i due giovani che hanno trasgredito le norme di isolamento sociale contro il Coronavirus.

Leggi anche >>> Coronavirus, 98.273 contagi e 18.849 morti in Italia: Trump sostiene l’Italia – DIRETTA

Coronavirus: la situazione in Germania

Nel frattempo, i dati registrati dalla John Hopkins University ci parlano della Germania come quarto Paese europeo per numero di contagi (il quinto nel mondo, se si considerano gli Usa). In base ai dati registrati, la Germania conta, ad oggi, 122.171 casi di positività al Coronavirus, con un totale di 2.736 morti e 53.913 guariti. Tra i Paesi europei, la Spagna è al primo posto, con 158.273 casi totali, seguita da Italia (147.577 casi totali) e Francia (125.931 casi).

Continuano a salire le vittime negli Usa, che contano, come riporta l’agenzia Ansa, 2.100 decessi nelle ultime 24 ore. I dati registrati dalla John Hopkins University parlano di 501.609 casi complessivi per gli Usa, con un totale di vittime pari a 18.777 e con 29.183 guariti in totale. Gli Stati Uniti sono il primo Paese al mondo per numero di contagi.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus USA, record negativo: 2.100 decessi in 24 ore

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24