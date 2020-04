Coronavirus, in Argentina poliziotto ucciso durante controllo di una quarantena da un uomo poi abbattuto da un altro agente.

Incredibile quanto accaduto in queste ore a Puerto Deseado, città dell’Argentina appartenente alla provincia di Santa Cruz, capoluogo del dipartimento di Deseado. Un poliziotto – secondo quanto riferito da ‘Repubblica.it’ – sarebbe stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nel corso di un normalissimo controllo di una quarantena. Lo stesso uomo, subito dopo, sarebbe stato abbattuto da un altro agente.

Coronavirus, la ricostruzione dell’omicidio in Argentina

Le cose sembrano essere andate esattamente così. Un uomo è stato fermato per un controllo di quarantena, ma all’improvviso avrebbe estratto una pistola e colpito un poliziotto di 34 anni, che poco dopo è morto in ospedale. La notizia ha scosso l’intero paese. Intanto, proprio in queste ore, il presidente argentino Alberto Fernandez ha annunciato la proroga delle misure restrittive fino al 26 aprile.

