L’azienda di Jeff Bezos fa un passo in avanti nel contrasto al Coronavirus. Amazon sta realizzando un proprio laboratorio per velocizzare i test tra i suoi dipendenti.

Il colosso globale dell’e-commerce sta realizzando un proprio laboratorio, con lo scopo di poter testare in autonomia quanti dipendenti sono positivi al nuovo Coronavirus. La situazione americana, con il numero di contagiati e deceduti in rapido aumento, sta creando non poco panico tra i lavoratori dell’azienda di Jeff Bezos.

Secondo i dati raccolti dal Financial Times infatti, sarebbero stati registrati casi di positività al virus in oltre 50 magazzini di proprietà di Amazon, molti dei quali con più dipendenti colpiti contemporaneamente.

Coronavirus, Amazon: “Troppi pochi test disponibili”

Amazon ha annunciato, attraverso un post sul suo blog aziendale, che il problema principale in questo momento è la scarsità di test, fondamentali per poter garantire la sicurezza dei lavoratori e al contempo ripristinare l’economia in tempi relativamente brevi.

“Coloro che risultano positivi – spiega la società – potrebbero essere messi in quarantena ed assistiti con le cure necessarie, mentre i dipendenti negativi al test potrebbero rientrare nell’economia senza rischi”. “Sfortunatamente – prosegue la nota – ad oggi viviamo in un mondo in cui i test per il COVID-19 sono fortemente razionati“.

Un team dedicato per realizzare un laboratorio “in-house”

Da qui la decisione di costruire un laboratorio in proprio, riallocando diverse risorse interne. Dagli scienziati agli specialisti in approviggionamento, fino agli ingegneri del software, un team con varie competenze interamente dedicato allo sviluppo di questa nuova iniziativa.

“Abbiamo iniziato a assemblare le attrezzature di cui abbiamo bisogno – ha spiegato Amazon – per costruire il nostro primo laboratorio e speriamo di iniziare presto a testare un piccolo numero di dipendenti in prima linea. Non siamo sicuri di quanto lontano arriveremo … ma pensiamo che valga la pena provare”.

