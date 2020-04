Coronavirus: il Comitato tecnico-scientifico della Protezione Civile ha contrassegnato gli indici di pericolosità dei lavori, classificandoli in tre livelli.

Uno studio del Comitato tecnico-scientifico della Protezione Civile ha messo in luce i gradi di difficoltà delle varie attività lavorative, classificandoli in tre livelli principali. Come riporta Repubblica, infatti, sono tre i livelli di rischio che il Comitato ha individuato e contrassegnato dai tre colori del semaforo: rosso (più grave), giallo (medio), verde (meno grave). Il comitato, come riporta Repubblica, si è basato su un lavoro dell’Inail e su alcuni modelli matematici.

Il primo livello, quello rosso e dunque più grave, riguarda, come riporta Repubblica, i locali pubblici, vale a dire Ristoranti, bar, dove il distanziamento tra la clientela è particolarmente difficile. Ma all’interno di questa categoria rientrano anche dentisti e parrucchieri, specialmente per il contatto tra lavoratore e cliente. L’alto rischio, riporta il Comitato, è caratterizzato anche dalle scuole e dalle Università, all’interno delle quali l’aggregazione tra studenti è difficile da tenere sotto controllo.

Coronavirus: l’indice di pericolosità dei lavori

C’è poi una seconda categoria, come riporta Repubblica. Si tratta dei lavori a rischio “medio” e contrassegnati dal “semaforo giallo”. Di norma, rientra in questa categoria chi lavora al dettaglio, ma anche fabbriche ed uffici. A questa seconda categoria, va ad affiancarsi quella caratterizzata dal “semaforo verde”, ovvero i lavori a rischio pressoché basso e che quindi, quando si deciderà di ripartire, potrebbero essere le prima a riaprire. Entrano in questa categoria attività come mobilifici, oppure uffici legali e di contabilità.

Naturalmente a tutto ciò dovrà sommarsi la cura e l’attenzione nel rispettare, per quanto possibile, le norme di distanziamento, al fine di ridurre ancor di più l’indice di pericolosità dei vari lavori.

F.A.

