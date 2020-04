Brusaferro dà un messaggio di speranza all’Italia parlando di curva in decrescita del Coronavirus

Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha dato ottime speranze all’Italia per quanto riguarda il Coronavirus. In un intervento allo stesso istituto, il presidente ha chiaramente detto che ciò che stiamo vivendo è senz’altro la curva discendente del virus. “Il quadro conferma lo scenario dei giorni scorsi e ci dà indicazioni di efficacia delle misure. I segnali positivi non devono farci abbassare però la guardia – tuona il presidente -. Le azioni intraprese sono importanti ma non dobbiamo illuderci che la situazione si risolva. Le misure sono essenziali per mantenere la curva, quando sarà scesa,sotto la soglia di 1 per i contagi”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Coronavirus, fosse comuni per i morti: orrore in America – VIDEO

Brusaferro: “L’età media dei morti è di 80 anni”, ma 1 italiano su 3 ha sintomi

La paura è tanta ed il fatto di non poter fare altro che pensare alla situazione in cui viviamo non aiuta. Impossibilitati ad uscire, stressati e spaventati, si finisce col ritornare alla mentre sempre allo stesso problema. Con la cura ancora lontanissima dalla sintetizzazione, ecco che in tanti sono terrorizzati dall’idea di aver preso il virus originario della Cina. Con un numero enorme di persone asintomatiche, ecco che la paura diventa anche fondata. Il virus ci mette molto tempo a manifestarsi, e certe volte i suoi effetti sono molto blandi o non del rutto individuabili. La paura, però, non è una buona consigliera e pare che in tantissimi italiani siano parecchio spaventati. Nelle ultime ore si parla di tantissime persone che avrebbero sostenuto, di fatto, di poter essere inette dal coronavirus.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24