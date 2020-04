Covid-19, ricoverata la giornalista Lucia Annunziata: si attende esito tampone visto che è arrivata allo Spallanzani con febbre e difficoltà respiratorie.

Paura per la nota giornalista Lucia Annunziata che, nelle scorse ore, è stata ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma con febbre e difficoltà respiratorie, sintomi riconducibili al Covid-19. La 69enne originario di Sarno sarebbe già risultata negativa ad un primo tampone, mentre adesso sarebbe in attesa dell’esito di un secondo tampone. Lucia Annunciata ha lavorato in passato per diverse testate nazionali come ‘Repubblica’, ‘La Stampa’, ‘Il Manifesto’ e il ‘Corriere della Sera’, mentre dal 2005 conduce su Rai 3 il talk d’approfondimento ‘In Mezz’ora’.

Coronavirus, la situazione in Italia

L’emergenza Coronavirus, intanto, continua a imperversare nel nostro paese: stando al bollettino della Protezione Civile, si registrerebbero altri 1195 contagi per un totale di 95.262 e 542 nuovi decessi per un totale di 17.669 morti. Numeri in calo rispetto ai giorni scorsi, ma la strada è ancora lunga ed è necessario che i cittadini continuino a rispettare le misure restrittive adottate dal Governo.

