Calciomercato Juventus, dall’estero c’è un colpo che il club insegue da due anni ma anche la prossima estate potrebbe rimanere in canna

Calciomercato Juventus, dall’estero arrivano risposte anche se manca ancora troppo alla prossime sessione. Molto, ma non tutto, dipenderà dalla volontà di Cristiano Ronaldo e da come finirà questa stagione. Molto però dipende pure da Mauro Icardi che coltiva anora il sogno di tornare in Serie A e vestire di bianconero.

In realtà però la concorrenza non manca e l’Inter si frega le mani. Perché Marotta insieme resto della dirigenza con quei 70 milioni per l’acquisto dell’argentino potrà piazzare uno o due colpi importanti. Il prezzo è fissato, resta da capire chi lo vorrà onorare e l’interesse del Real Madrid per il dopo Benzema è tornato fortissimo.

Lo conferma il ‘Mundo Deportivo’: Icardi è uno dei primi nomi sulla lista della spesa, indpendentemente da chi siederà sulla panchina la prossima stagione. Secondo il quotidiano, il raporto qualità. prezzo per il centravanti argentino è consideraio vantaggioso e quindi un tentativo ci sarà sicuramente. Ma da Parigi non mollano. La permanenza di Tuchel sulla panchina è considerata pari a zero e tanto a fare il mercatop pemserà Leonardo. Secondo ‘Le Parisien’ il PSG ha tempo fino al 31 maggio per esercitare l’opzione di acquisto e si prenderà tutto il tempo necessario. Ma soprattutto se dovesse decidere di trattenere Maurito, lui non potrebbe opporsi alla scelta.

Mercato Juventus, in attesa di CR7 individuato il sostituto di D. Costa

Mercato Juventus: cosa faranno quindi dalle parti della Continassa? Intanto aspettano di capire realmente cosa vuoel fare Cristiano Ronaldo che per il momento è rimasto a Madeira. Il portioghese ha ancora due anni di contratto, ma quei 31 milioni a stagioni cominciano ad essere indigesti. E per 60-70 milioni il portoghese potrebbe anche essere lasciato liberio di accasarsi da un’altra parte.

Soldi freschi che il club reinvestirà evenrualmente sul mercato e qualche obiettivo è già stato individuato. Secondo ‘La Repubblica’ ad esempio, la partenza di Douglas Costa da Torino è data per certa. Al suo posto Maurizio Sarri ha chiesto un suio vecchio pallino da tenpo, il brasiliano Gabriel Jesus che oggi veste la maglia del Manchester City.

Il tecnico juventino lo considera la spalla ideale per Ronmaldo ma anche per Paulo Dybala che la prossima estate sarà certamente uno dei puinti di forza nella rosa juventina. Con Jesus e un nuovo esterno difensivo a destra, la fascia sarebbe presidiata a dovere. In attesa poi di vedere se finalmente anche il caso legato a Paul Pogba troverà finbalmente un epilogo positivo. Ad augurarselo più di tutti è Mino Raiola che così andrebbe ad incassare di nuovo.