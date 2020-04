Scuola, approvato il decreto: la maturità sarà solo orale senza scritti se non si potrà tornare in aula per finire l’anno

In questo momento il tema scuola è sicuramente uno dei più caldi in Italia. Gli istituti sono stati totalmente chiusi ormai da circa un mese e le lezioni sono proseguite online attraverso alcune piattaforme. La data di una possibile riapertura è andata via via slittando di settimana in settimana e ad oggi appare assai difficile che i ragazzi possano tornare in aula prima della fine dell’anno. Proprio ora il consiglio dei Ministri ha approvato il decreto scuola, stabilendo le varie misure da adottare nei prossimi mesi per far fronte all’emergenza coronavirus. Non potendo sapere quando la crisi sanitaria e sociale potrà essere archiviata, il Governo ha stilato una doppia opzione per il completamento del programma di istruzione con annessi esami.

Tutti gli studenti saranno promossi a prescindere dal loro andamento e non riceveranno nessun “6 politico” come confermato dalla ministra Azzolina. Le insufficienze dovranno essere poi recuperate l’anno prossimo.

La dead line è fissata per il 18 maggio: se non si potrà tornare in aula per quella data chi deve sostenere l’esame di maturità lo farà online con prove solamente orali. Altrimenti se si riuscisse a completare almeno 4 settimane di lezioni, si procederebbe con il classico programma di esami, al via il 17 giugno.

Nel decreto si stabilisce che le commissioni di esame siano composte dai professori interni e da un presidente esterno.

Se come detto e come sembra più probabile, i ragazzi non riuscissero a tornare dietro i banchi entro maggio, la maturità si trasformerà in una maxi prova orale. L’esame resterà comunque “completo e serio“, ha assicurato il ministro dell’Istruzione Azzolina. Salteranno anche gli esami di terza media, al posto di cui verrà preparato un elaborato dal candidato.

