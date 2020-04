Coronavirus, lutto per Pep Guardiola: è morta la madre come annunciato in questi istanti dal Manchester City attraverso un tweet.

Lutto per l’attuale allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Il club inglese – attraverso i propri canali – ha infatti da poco annunciato la morte della madre del tecnico spagnolo a causa del Coronavirus. Ecco il tweet ufficiale del club inglese: “La famiglia Manchester City è devastata nel comunicare la morte odierna della madre di Pep, Dolors Sala Carrió a Manresa, a Barcellona, ​​dopo aver contratto il Coronavirus. Aveva 82 anni. Tutti coloro che fanno parte del club porgono le più sentite condoglianze in questo momento doloroso a Pep, alla sua famiglia e a tutti i loro amici“. Ecco i tweet:

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

Everyone associated with the club sends their most heartfelt sympathy at this most distressing time to Pep, his family and all their friends. — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

Coronavirus, la situazione in Spagna

Intanto, al momento, la Spagna è al secondo posto per numero di contagi (135.032) alle spalle degli Stati Uniti e anche per numero di morti (13.055) dietro l’Italia. Numeri importanti, che certificano le grandi difficoltà in cui versa attualmente il paese e che purtroppo sembrano destinati a crescere ulteriormente nelle prossime ore. Seguiremo con grande attenzione la situazione in Spagna e negli altri paese e vi terremo sicuramente aggiornati.

