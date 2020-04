Le squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando per domare un importante incendio scoppiato nei boschi di Chernobyl. Alto il rischio delle radiazioni.

Come riporta Skytg24, le squadre dei vigili del fuoco d’Ucraina stanno lavorando ininterrottamente per domare un importante incendio che ha coinvolto la zona boschiva intorno a Chernobyl, la città protagonista del più grande disastro nucleare della storia. In base a quanto leggiamo dalle fonti, le fiamme si sono estese per circa 20 ettari vicino alla centrale e i vigili del fuoco stanno lavorando per domarle. In soccorso, sono arrivati anche due aerei e un elicottero.

Come riporta Skytg24, ci sono però importanti difficoltà nei lavori di contenimento delle fiamme a Chernobyl. Tutto questo è causato da un aumento delle radiazioni in alcuni luoghi nei pressi dell’incendio. Ad ogni modo, in base a quanto si apprende, le fiamme dovrebbero rimaner circoscritte, nonostante le numerose difficoltà.

Incendio nella zona boschiva di Chernobyl

Il team dei vigili del fuoco ucraini è in continuo lavoro per domare le fiamme che hanno alimentato l’incendio nei boshi di Chernobyl. Come leggiamo da Skytg24, comunque, gli incendi in quelle zone avvengono regolarmente. Non è insomma la prima volta che si verifica un fatto del genere. Eppure, proprio a causa dell’alto rischio dovuto alle radiazioni, i lavori dei vigili sono ostacolati.

L’impianto nucleare, come leggiamo dalla fonte, è chiuso ormai dal 2000. Ricordiamo di come la città Ucraina fu protagonista di uno dei più grandi disastri nucleari della storia, quello del 1986. Il disastro nucleare diffuse una gran nube tossica su gran parte dell’Europa. Skytg24 riporta che la zona al momento è protetta da una cupola protettiva e che la popolazione non è autorizzata a risiedere in zona in un raggio di 30 km dall’impinto.

