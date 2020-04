Scuola, dal prossimo 9 al 14 aprile, come da calendario accademico, le lezioni online subiranno uno stop dovuto alle vacanze di Pasqua

Il Coronavirus ha, di fatto, mutato completamente il normale approccio che studenti e professori hanno sempre avuto con la scuola. La didattica ha dovuto fare i conti con la pandemia già da più di un mese fa, quando il Governo ha annunciato la chiusura delle scuole. Più o meno tutti gli istituti di ogni grado, fino ad arrivare alle università, hanno perciò promosso le lezioni online, unico modo per mantenere l’anno accademico in corso come valido. A tal proposito, in questi giorni ci sono state parecchie discussioni circa le prossime vacanze di Pasqua. Alla fine, le lezioni saranno sospese dal 9 al 14 aprile, così come da calendario accademico. Nessuna modifica quindi, anche se si tratta di didattica online.

La polemica della Cisl: “Con lezioni online difficoltà di valutazione”

Senza ombra di dubbio la scuola online è un modo completamente diverso di approccio con la scuola. Sia dal punto di vista delle lezioni, che non essendo dal vivo subisce grandi cambiamenti, fino a passare agli esami e alle interrogazioni. Proprio in questo senso la Cisl, Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori, ha voluto lanciare un appello. “Con le lezioni online, c’è un problema relativo alle valutazioni” spiega un portavoce, che aggiunge: “mancano norme che regolamentano il tutto“. Al momento, non è ancora arrivata risposta da nessun rappresentante del Governo. Certamente è una situazione del tutto nuova per tutti, e quindi anche per gli organi che governano lo stato. Sicuramente nelle prossime settimane ci saranno novità, anche considerando l’avvicinamento agli esami di terza media e di maturità.

