Si è conclusa un’altra edizione di Amici 19, un po’ atipica, ma che ha regalato sempre nuove emozioni. Scopriamo il vincitore

Un’altra edizione di Amici 19 si è conclusa, ma quest’anno è stata un po’ atipica. Partendo da com’è stata strutturata, un tutti contro tutti, senza coach, senza squadre, fino all’assenza di pubblico causa Coronavirus. I ragazzi hanno vissuto questa differenza e la vivranno ancor più fuori dal programma, quando dovranno interfacciarsi con la realtà, in ogni senso.

Alla fine il vincitore è solo uno, dopo l’uscita di Nicolai, Javier ha vinto la categoria ballo. Sono arrivati in tre: Giulia, Javier e Gaia con quest’ultima andata direttamente in finalissima. Nel confronto tra Javier e Giulia, la ragazza 21enne di Scafati (SA) ha avuto la peggio. Commovente il discorso finale, piuttosto amareggiata dal parere dei giornalisti presenti in conferenza che hanno, decisamente, influito sulle sue prestazioni di stasera.

Premio Tim Music per Gaia con il suo singolo Coco Chanel, premio Tim della critica è stato dato a Javier, infine a ciascun finalista 7.000 euro in gettoni d’oro come premio Marlù. Al termine della gara è Gaia ad essere stata incoronata vincitrice di Amici 19.

