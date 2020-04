Agrigento, agricoltore ucciso a fucilate: la ricostruzione di quanto accaduto in queste ore nelle campagne di Lucca Sicula.

Tragedia in provincia di Agrigento, precisamente nelle campagne di Lucca Sicula, dove un agricoltore di 52 anni è stato ucciso a fucilate all’interno della sua auto. La vittima si chiama Vincenzo Corvo, che non avrebbe alcun tipo di precedente e sarebbe dunque incensurato. I carabinieri coordinati dal procuratore della Repubblica di Sciacca, Roberta Buzzolani, sarebbero adesso al lavoro per fare ulteriore chiarezza su questo omicidio. Proviamo, però, a fare ulteriore chiarezza su quanto successo nelle campagne in provincia di Agrigento.

LEGGI ANCHE >>> Foggia: trasforma negozio chiuso in deposito per droga: arrestato

Agrigento, uomo ucciso in campagna

L’uomo, dunque, sarebbe stato ucciso da alcuni colpi di fucile che non gli avrebbero lasciato scampo. Gli investigatori stanno effettuando i rilievi del caso e provando a capire il movente di questo assurdo omicidio, anche perché Vincenzo Corvo era incensurato. Seguiremo con estrema attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso in caso di novità importanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Dolianova, ritrovati i corpi dei due fratelli scomparsi