Continuano a verificarsi casi di positività al Coronavirus in Cina. Nelle ultime 24 ore, la Cina ha registrato 31 nuovi casi, gran parte di “importazione”.

La Cina torna a fare i conti con il Coronavirus. Dopo la graduale riapertura delle attività e un “quasi” ritorno alla normalità, la Cina ha iniziato nuovamente a registrare casi di positività al virus. La notizia, riportata dall’agenzia di informazione Adnkronos, parla di 31 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Di questi, 29 sono casi di “importazione”, dunque si tratterebbe di persone che hanno fatto ritorno in Cina da altri paesi. Due i casi autoctoni, registrati nella provincia di Liaoning e nella provincia di Quangdong. In base a quanto riportato da Adnkronos, nessun nuovo caso nella provincia dell’Hubei, primo grande focolaio della pandemia.

Coronavirus Cina: nuovi casi di importazione

Nelle ultime 24 ore, la Cina ha dunque registrato nuovi 31 casi di positività al CoVid-19. Di questi, come riporta l’agenzia Adnkronos, 29 sono casi di “ritorno”. Quattro di questi casi di importazione si trovano a Shanghai e si tratterebbe di due persone di ritorno dalla Russia, una persona dall’Olanda e una dal Regno Unito. In totale, i casi di importazione in Cina sono saliti a 870. La Commissione sanitaria nazionale ha fatto sapere che tra questi 870 casi, 19 sono in condizioni molto complicate.

Intanto, i dati riportati da gisanddata, ci parlano di 82.464 casi totali in Cina, il primo Paese al mondo a dover fare i conti con il Coronavirus. A livello globale, chi presenta un maggior numero di casi è l’America, che conta ad oggi 245.573 casi di positività, seguita dall’Italia con 115. 242. Spagna al terzo posto (con un forte incremento registrato negli ultimi giorni) con 112. 065 casi.

