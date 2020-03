La prossima settima non cambia il meteo in Italia, con un ritorno imminente dell’inverno. Anche la prossima sarà una settimana di piogge e neve.

In molti avevano pensato ad un capovolgimento della situazione meteo in Italia la prossima settimana. Purtroppo non sarà così, infatti il freddo non abbandonerà la penisola, anzi, l’accompagnerà in un’altra settimana dai caratteri invernali. Un vero e proprio ritorno dell’Inverno, con piogge e neve che caratterizzeranno anche le giornate della prossima settimana. A causare tutto ciò ci penserà una nuova irruzione fredda dalla Russia, che porterà un clima rigido anche sulle zone pianeggianti italiane.

Da lunedì, infatti, una massa d’aria fredda piomberà sull’Italia, direttamente dai quadranti settentrionali dell’Europa. Gli effetti si faranno subito sentire con forti rovesci temporaleschi in particolare al Centro-Nord. La neve tornerà a cadere sulle colline fino ad arrivare alle zone pianeggianti. Il vero crollo lo si potrà avere durante le prime ore di martedì, quando un nuovo flusso di aria fredda farà crollare ulteriormente le temperature.

Ci aspetterà quindi una settimana dura dal punto di vista meteo, con l’inverno che torna a bussare alle porte dell’Italia. Andiamo adesso a vedere cosa ci aspettà durante la giornata di sabato.

Meteo, torna l’Inverno: persistono i temporali al Centro

Ma se la prossima settima il meteo promette un ritorno dell’inverno, durante questo sabato il freddo ed il gelo si prenderanno una piccola pausa. Infatti in Italia troveremo cieli solamente nuvolosi, salvo in alcune zone centrali dove continueranno a resistere le piogge. Andiamo quindi a vedere che tempo farà sulla penisola analizzano settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia troveremo ampie schiarite con un tempo soleggiato su gran parte dei settori. Durante il pomeriggio aumenteranno gli annuvolamenti nelle regioni settentrionali, senza il rischio di precipitazioni improvvise. Le temperature qui tornano ad aumentare con massime che oscilleranno dai 16 ai 19 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione più variegata. Se sulla gran parte delle regioni le precipitazioni lasceranno spazio ad un clima più disteso, in Abruzzo, Marche, Molise e Sardegna resisteranno residue precipitazioni. Nonostante il meteo incerto, le temperature aumenteranno anche qui, con massime dai 15 ai 20 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia troveremo un clima leggermente nuvoloso con qualche isolato piovasco che scenderà dal Molise. Infatti le lievi piogge continueranno a colpire Puglia, Calabria ionica e Messinese. Clima in miglioramentoi con l’arrivo della sera. Le temperature anche qui aumenteranno, con massime dai 13 ai 18 gradi.

L.P.

