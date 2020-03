Calciomercato Milan: Pioli nonostante tutto ha il destino segnato. E nelle ultime ore torna a ciroclare un nome che scalda già l’ambiente

Calciomercato Milan: Pioli terminerà la stagione in panchina, comunque vada a finire anche se forse nessuno tornerà in campo. A luglio, o quando sarà l’apertura della finestra di mercato, però i rossonerri cambieranno dopo l’ennesimo mezzo fallimento. E già si scalda un nome che intriga e divide, quello di Luciano Spalletti.



Il Milan, dopo l’arrivo di Pioli e ancora più quello di Ibrahimovic, ha continuato a mostrare i soliti limiti misti a qualche pregio. Complessivamente è l’ennesima stagione da buttare. Se finisse qusi, sarebbe fuori dalle coppe (a meno di un miracolo in Coppa Italia). Ma soprattutto dopo l’addio di Boban e quelli di almeno due o tre giocatori chiave la prossiam estate, sarà ennesima rivoluzione anche in panchina.

La proprietà e di riflesso anche Ivan Gazidis che di fatto ha preso in mano il pallino del mercato hanno pensato a lungo a Ralf Rangnick. Ma il tecnico tedesco non si è mai confrontato con una piazza come Milano e non convince appieno. Quindi, per dare un segnale forte e provare a risollevare un amniente depresso, chi meglio di Spalletti? In fondo il 61enne tecnico fiorentino era già stato sondato dopol l’esonero di Giampaolo. Ma era ancora sotto contratto con l’Inter che avrebbe dovuto versargli 10 milioni di euro. Così, nulla da fare aspettando tempi migliori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si sogna in grande: l’obiettivo difficile

Mercato Milan, toccherà a Spalletti risollevare un ambiente in crisi



Adesso, o meglio la prossima estate, sembra tutto pronto per rivedere Spalletti su una panchina prestigiosa, quella del Milan. Come il corregionale Massimiliano Allegri, anche lui ha preso un anno sabbatico anche se la voglia di tornare subito nella mischia c’era tutta. Farlo sulla panchina dei rossoneri, dopo aver portato per due volte l’Inter alla qualificazione in Champions, avrene il sapore della rivincita.

Dalla sua c’è soprattutto il fatto che conosce profondamente la Serie A e ha sempre lottato per obiettivi importanti. Così è stato quando era alla Roma e ancora allo Zenit San Pietroburgo prima dell’Inter. Ecco perché il Milan sta stringendo i tempi, come ha confermato oggi Sky Sport, e i contatti sono già stati avviati, con interesse reciproco.

A Spalletti sta bene il discorso di rifondare, potendo iniziare un progetto tutto suo a patto che il MIlan venda senza svendere. E quei tifosi che spesso lo hanno fischiato come avversario se ne faranno una ragione. Perché mai come negli ultimi anni gli scambi sull’asse tutta milanese tra Inter e Milan sono stati molti. Torna Spalletti, tornerà pure Allegri che però dovrebbe ricomindiare da Parigi, e il calcio ritroverà due allenatori capaci oltre che vincenti.