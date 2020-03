Con il Coronavirus si ferma l’intero mondo. Le grandi metropoli deserte in uno scenario apocalittico che però potrebbe salvare il nostro pianeta.

Il Coronavirus è una vera e propria pandemia che sta fermando il mondo intero. Economia ferma, strade deserte e per strada solamente chi è di servizio per controllare che la quarantena sia osservata. Infatti la quarantena è la principale misura utilizzata per isolare e sconfiggere il virus, un metodo che ha funzionato a Wuhan, centro del virus.

Così intere metropoli deserte in un clima quasi apocalittico, dove sentire il rumore di un auto è quasi impossibile. Con le metropoli si ferma l’intera società, con solamente i supermercati aperti. Un clima a dir poco spettrale, che però servirà per sconfiggere quanto prima il Covid-19.

Coronavirus, il mondo si ferma: le foto delle metropoli deserte

Così sul web iniziano a spuntare le prime foto delle metropoli completamente deserte, uno scenario fantascientifico fino a qualche mese fa. Rio de Janeiro, New York, New Delhi e tante altre città riconsegnate alla natura.

In India le mucche tornano a pascolare in strada in assenza di cittadini sull’asfalto. Un pò ovunque restano chiusi i negozi, si era partiti dalla Cina, poi l’Italia ed adesso il mondo intero.

Ma se da una parte il mondo si ferma a causa del virus, dall’altra la situazione sanitaria critica sta riconsegnando all’uomo i fantastici paesaggi naturali che ci offre il nostro pianeta. Basti pensare al Colorado (vedi sopra), stato degli USA, dove la quiete la fa da padrona e dalle vie piene di case a mattoncini beige si può osservare il bellissimo paesaggio montuoso ed innevato. Quindi se da una parte siamo bloccati a casa, adesso possiamo riscoprire la purezza dei paesaggi che ci offre il nostro pianeta.

