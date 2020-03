Un impatto fortissimo quello successo a Milano tra due volanti della polizia nella città che apparre deserta. Fortunatamente non ci sono feriti.

La strada è sempre pericolosa, anche se ci troviamo nel mezzo di una pandemia e non ci sono auto che transitano per via delle restrizioni. Nonostante ciò gli incidenti possono sempre accadere e lo sanno bene due volanti della Polizia di Stato che si sono scontrati nel pieno centro di Milano. Un botto fortissimo che ha svegliato dalla noia gli abitanti nel milanese. Andiamo a vedere cosa è successo e dove è accaduto il forte incidente.

Milano, due volanti si scontrano in Piazzale Maciachini

Come abbiamo anticipato la strada può essere più che pericolosa anche se è deserta, specialmente se è deserta. A darne la prova sono due volanti della Polizia di Stato, che si sono scontrate in Piazzale Maciachini nel milanese. Fortunatamente dopo il terribile impatto non ci sono stati feriti. Lo scontro però ha suscitato la paura, specie tra i cittadini che hannoa ssistito alla scena dai propri balconi.

A correre in soccorso dei poliziotti coinvolti nell’incidente ci hanno pensato altre volanti della Polizia di Stato ed alcune della Polizia Locale di Milano. Chissà se dopo l’incidente anche i due poliziotti hanno fatto il CID.

L.P.

