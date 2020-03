Per effetto anche del Coronavirus dal mese di aprile si abbasseranno le tariffe delle bollette su luce e gas. Sospiro di sollievo per alcune famiglie italiane

Milioni di italiani in questo momento sono costretti a stare chiusi in casa, dopo i decreti del Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. In attesa che arrivino i soldi ai lavoratori e gli aiuti alle imprese, una buona notizia arriva dalle bollette. Secondo quanto affermato dall’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nel mese di aprile ci sarà una diminuzione importante delle tariffe sull’elettricità e sul gas. Il Covid-19 c’entra in parte, in quanto in questo momento è diminuita la quotazione delle materie prime nei mercati all’ingrosso, a causa anche di una riduzione dei consumi legata all’emergenza sanitaria.

Coronavirus, calo delle tariffe delle bollette di luce e gas ad aprile: risparmio per le famiglie in tutela

Per milioni di italiani ci sarà un risparmio non indifferente sul costo delle bollette a partire dal mese di aprile. L’elettricità farà segnare una riduzione del 18,3%, mentre il gas -13,5 %; questa diminuzione, però, sarà valida soltanto per le famiglie di tipo 1 in tutela. La maggior tutela permette di beneficiare sui servizi di fornitura energetica con condizioni economiche e contrattuale stabilite dall’autorità. Secondo i dati raccolti dal ‘Sole 24 ore‘, per questo tipo di utenti ci sarà un risparmio di 184 euro all’anno. Per l’elettricità si pagherà 521 euro, risparmiando il 7,2% (circa 45 euro), mentre per il gas si pagherà il 12% in meno rispetto ai 12 mesi precedenti, con 139 euro all’anno che rimarranno nelle tasche delle famiglie.

