Altra svolta ieri per combattere il coronavirus, il Cdm ha approvato il nuovo decreto su sanzioni e pene per chi viola la quarantena da positivo.

Nella giornata di ieri il Cdm ha approvato le nuove sanzioni e le nuove norme da rispettare per la situazione Coronavirus in Italia. Si inasprisce la lotta al virus, per un’Italia che vuole uscirne il prima possibile. Multe salatissime che vanno dai 400 a 3000 euro, specie per chi viola le regole anticontagio. Inoltre per le singole regioni, ci sarà la possibilità di rendere più severe le pene rispetto a quelle nazionali, ovviamente però coordinate con il governo.

Un inasprimento quasi necessario, per permettere a tutti di osservare la quarantena e di far scendere il numero di contagi sulla penisola. Negli ultimi giorni infatti sta pian piano sta scendendo il numero dei nuovi contagi, ma allo stesso tempo aumentano i decessi. Le norme del Cdm però non si fermano qui. Infatti il nuovo decreto prevede anche cinque anni di carcere per chi viola la quarantena ed è positivo al Coronavirus. Il reato in questo caso riguarderebbe la salute pubblica, aumentando i contagi ed allo stesso tempo la diffusione dell’epidemia.

Coronavirus, il cdm lancia il nuovo decreto: tutte le misure

Con il lancio del nuovo decreto sul coronavirus, il cdm lancia 28 nuove restrizioni. Diverse sono le nuove misure di sicurezza, dalla chiusura di cinema e ristoranti, fino alla chiusura di parchi e strade. L’orizzonte per la fine della crisi è il 31 luglio, ma come specificato dal Premier Conte, non è detto che le misure restrittive vengano mantenute fino a questa data.

Durante la conferenza stampa in cui ha reso pubblico il nuovo decreto, il premier ha dichiarato: “Abbiamo deliberato l’adozione di un decreto legge che riordina la disciplina anche dei provvedimenti che stiamo adottando in questa fase emergenziale. Il nostro assetto non prevedeva un’emergenza di questo tipo“. Inoltre sempre Conte ha invitato i cittadini a rispettare le regole, perchè solo con il rispetto delle regole del popolo si potrà uscire il prima possibile da questa situazione.

Inoltre durante la Conferenza stampa il Premier ha dichiarato che lo stato d’emergenza mondiale è fino al 31 luglio, come riportato dall’Oms, non è detto però che le misure restrittive rimangano in vigore fino a questa data. Vedremo se nei prossimi giorni la situazione migliorerà sia con la diminuzione dei contagi che con quella dei morti, solo così si riuscirà a vedere la luce in fondo al tunnel.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulle notizie di Cronaca, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24