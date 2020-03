Da questa mattina Disney+, il servizio di streaming della casa americana, sbarca oggi in tutto il mondo. Quanto costa e cosa vedere

Durante questo periodo di quarantena, è veramente difficile trovare qualcosa da fare: c’è chi ha riscoperto qualche hobby, chi lavora da casa, e chi si dedica a film e serie tv. In questo senso, ci sono diversi servizi di streaming che possono aiutare. Netflix, Amazon Prime Video, Infinity sono sicuramente quelli più conosciuti. Da questa mattina se n’è aggiunto uno nuovo, ed è pronto a sbaragliare la concorrenza. Stiamo parlando di Disney+, il nuovo servizio multimediale che offre ai suoi clienti una incredibile selezione di film e serie tv originali. Il tutto è disponibile al costo di 6,99 euro al mese o, in alternativa, a 69,99 euro per un abbonamento annuale. Ma cosa propone il catalogo?

Il catalogo di Disney+: cosa vedere

Questa mattina, milioni di fan da ogni angolo del mondo (tranne che in America, dove è disponibile da qualche mese) hanno potuto accedere per la prima volta ad un catalogo tutto nuovo. Sono centinaia, infatti, i film e le serie tv che Disney+ ha messo a disposizione dei suoi utenti. Tra questi, i grandi classici di Disney, come Topolino, Il Re Leone, Cenerentola e tanti altri. Senza dimenticare le serie tv e i Disney Channel Original Movies, tra cui Camp Rock e High School Musical. Presente anche una sezione dedicata a documentari, visibili in 4K sin da subito. Infine, i prodotti originali Disney+, tra cui The Mandalorian, spin-off di Star Wars. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta.

