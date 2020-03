Il medico 85enne Giampiero Giron è tornato in sala operatoria per combattere il coronavirus: la storia arriva dal Veneto

Ha fatto la storia della medicina negli anni ottanta ed ora, a ben 85 anni, torna in sala operatoria. L’uomo si chiama Giampiero Giron ed è un anestesista che aiuterà gli altri medici a combattere il coronavirus. “La Sanità del Veneto mi ha chiesto la disponibilità a tornare in sala operatoria, per aiutare in questa fase di emergenza. E io ho acconsentito”, così si legge sulle pagine del Corriere del Veneto.

Racconta quello che sarà il suo ruolo: “Un paio di settimane fa mi ha telefonato un primario padovano chiedendomi se, all’occorrenza, la Sanità pubblica potrà contare sulla mia esperienza. Da quel giorno vivo con il telefonino sempre a portata di mano. Possono chiamarmi in qualunque momento e io, nell’eventualità, sono pronto ad andare”. Per lui, specifica, è un dovere morale: “Lo ritengo un dovere: a prescindere dall’età, in questa fase i medici possono fare la differenza. Anche se il mio giuramento di Ippocrate risale ormai a tanto tempo fa, non ha scadenza”.

Non tutti sono come lui, anzi, quasi nessuno. Nonostante ciò lui non giudica chi la pensa diversamente: “Non giudico chi la pensa diversamente. Una cosa, alla mia età, l’ho capita: non c’è nulla di peggio che costringere qualcuno che non ne ha voglia a entrare in una sala operatoria”.

Giampiero Giron è la storia della medicina: il perché

Giampiero Giron, attualmente professore emerito dell’Università di Padova, nel 1985 ha fatto la storia della medicina. Il 14 novembre di quell’anno, infatti, addormentò Ilario Lazzari che risulta essere il primo trapiantato di cuore in Italia. Nato a Padova, ma cresciuto a Venezia, ha fondato l’Istituto di anestesiologia e rianimazione dell’ateneo di cui sopra. Dal 2010 è andato in riposo, ma non manca di fare il suo lavoro quando chi viene operato chieda che ad addormentarlo sia solamente Giron. Ora, addirittura, è pronto a rischiare la propria vita per combattere il covid-19 insieme ai suoi colleghi nella speranza che vada tutto per il meglio.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, come fare la spesa: tutti i consigli anticontagio dell’ISS