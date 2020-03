Si chiama Trace Together la nuova app che arriva da Singapore. L’app può offrire un solido contributo per contenere la diffusione del Coronavirus.

Arriva da Singapore l’App anti-contagio: si chiama Trace Together e può offrire un valido contributo per limitare il più possibile la diffusione del Coronavirus. Come funziona? Semplicissimo: come spiega il video riportato in fondo all’articolo, basta scaricare l’applicazione sul proprio smartphone e attivare il bluetooth. L’app anti-contagio, come riporta Laredazione.eu, fa uso della tecnologia bluetooth, che permette di determinare quando uno smartphone è vicino a un altro, previa installazione dell’app su entrambi i dispositivi. A quel punto, i due dispositivi si scambieranno ID completamente anonimi.

Leggi anche: Coronavirus, Italia come la Corea: “Pronti a tracciare movimenti”

Da Singapore arriva l’app anti-Coronavirus

L’app Trace Together è disponibile sia su dispositivi Android che Ios ed è semplicissima da usare. Come riporta Laredazione.eu, se l’utente di un dispositivo risulta positivo al CoVid-19, gli verrà chiesto di registrare i suoi dati all’interno dell’applicazione. A quel punto, utilizzando gli ID anonimi, attraverso la tecnologia bluetooth, sarà possibile tracciare una lista di tutti gli ID (anonimi) a cui il telefono si è avvicinato.

A quel punto risulta semplicissimo essere contattati, in tempi brevi, nel caso in cui si è entrati in contatto con persone contagiate. Come riporta Laredazione.eu, a prescindere sei si conosce o meno la persona, Trace Together si metterà immediatamente in contatto con l’utente, se il suo dispositivo si è avvicinato a quello di una persona contagiata da Coronavirus. In fondo all’articolo è possibile approfondire l’utilizzo dell’app anti-Coronavirus, grazie al video pubblicbook ato sulla pagina Facedi Singapore Matters.

Grazie all’utilizzo di ID completamente anonimi, i “tracers” rintracceranno immediatamente le persone a rischio contagio e, in tal modo, si potrà dare un valido contributo alla sospensione della pandemia.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, a Cremona il primo paziente nell’ospedale da campo

https://www.facebook.com/SingaporeMatters/videos/1461452787349391/

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24