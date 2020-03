Roma, emergenza Coronavirus: gira con il maiale al guinzaglio in zona Bocca della Verità, con tanto di mascherina

In questa emergenza sanitaria legata al coronavirus l’unico modo indicato dagli esperti per evitare la diffusione è stare a casa. Non avere contatti con gli altri e non uscire se non per motivi realmente seri, come fare la spesa o andare in farmacia. Chi può evitare di recarsi sul posto di lavoro deve cercare di limitare al minimo le sortite fuori dalle mura domestiche. Soffrire un poco di più ora per tornare alla normalità il prima possibile. A quanto pare però, il senso civico non appartiene proprio a tutti.

Roma, emergenza Coronavirus: passeggia con il maiale al guinzaglio

C’è chi per ingannare il tempo e aggirare le regole esce di casa almeno tre volte al giorno per andare a fare la spesa o per portare fuori il proprio cane. I bisogni dell’animale domestico sono un buon motivo per andare in giro, peccato che ciò aumenti il rischio di incontrare altre persone e mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità. Ancora più assurdo però se ad essere portato a spasso è un maiale. Si avete capito bene, non proprio un animale di compagnia, ma un vero e proprio vezzo.

Una donna è stata immortalata in zona Bocca della Verità, nel centro di Roma, con mascherina in volto e maiale al guinzaglio. Tra l’altro la signora non è nuova a questo tipo di uscite visto che lo scorso anno era stata anche immortalata in un Video mentre camminava con il suo simpatico amico in giro per il quartiere Parioli. Per la cronaca il quadrupede si chiama Dior.

Diventa difficile pensare che si possa combattere un male così oscuro e difficile da arginare, come il Covid-19, se continuiamo a non capire la gravità del momento e l’importanza di non uscire per futili motivi.

