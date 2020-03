Tragica scomparsa nel Veneto. Il Coronavirus colpisce Jesolo, ma stavolta non è il virus in per se a mietere vittime, ma la sua pressione psicologica.

Un’altra tragica vittima è stata accertata a Jesolo. Stavolta però il coronavirus è solamente di contorno. Infatti, lo scorso mercoledì, una donna di 49 anni si è tolta la vita, suicidandosi gettandosi nel Piave.

La 49enne da poco lavorava nel reparto di terapia intensiva per il Coronavirus nell’ospedale di Jesolo. La struttura era da poco diventata uno dei centri specializzati per il combattere il coronavirus. Ma la pressione psicologica era troppa, specie per la donna che ha deciso di farla finita buttandosi nel fiume a Cortellazzo, in provincia di Venezia.

La donna da un paio di giorni era febbricitante e si era sottoposta al tamponeper testare la positività al Covid-19. L’esito però ancora doveva essere rivelato alla 49enne, che non ce l’ha fatta a resistere all’attesa.

Coronvirus, tutto il dolore dell’Azienda Sanitaria di Jesolo

Così il coronavirus colpisce Jesolo, ma stavolta attacando sotto il punto di vista mentale. Infatti il virus mette sotto grande pressione psicologica tutti gli abitanti della penisola, figuriamoci chi ci lavora a contatto come medici ed infermieri. Proprio per questa grande pressione la donna non ce l’ha fatta.

Subito dopo il decesso anche il direttore generale dell’Ulss 4, Carlo Bramezza, ha voluto ricordare la donna affermando: “Era una persona dedita al lavoro, una risorsa insostituibile per i colleghi e per questa Azienda sanitaria“.

Il direttore ha poi continuato affermando che una volta venuti a conoscenza dell’insano gesto dell’infermiara, colleghi dell’ospedale sono rimasti profondamente scossi. Bramezza ha poi concluso esprimendo tutto il suo cordoglio e la vicinanza per la famiglia della donna di 49 anni.

Un altro decesso significativo nella penisola, ma stavolta il Coronavirus la fa solo da contorno. Vivere con un virus in giro pronto ad attaccare il nostro corpo non è di certo facile, per questo motivo invitiamo tutti a restare a casa ma a tenere la testa costantemente impegnata. Che sia un libro o una serie tv, l’importante è rimanere allenati mentalmente, per non farsi affossare dal panico creato dal virus.

L.P.

