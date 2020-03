Coronavirus, ragazzo si filma mentre esce di casa e sputa sulla frutta. Il video è già diventato un trend sui social ed in tanti sono infuriati.

Il coronavirus miete vittime e si diffonde di ora in ora. I bollettini sono sempre più tragici e la preoccupazione sale continuamente. In tanti spingono i propri cari a restare a casa e ci sono video di denuncia e contro chi esce di casa senza curarsi delle regole e dei decreti per fare un po’ quello che gli pare, fregandosene della comunità. Ma il video che sta girando in queste ore sui social sta davvero facendo infuriare le persone. Non solo, infatti, si vede un ragazzo che esce senza una vera e propria ragione, ma commette un qualcosa di disgustoso. Si filma, infatti, mentre sputa su della frutta al supermercato, scrivendo sul video “infettando”.

LEGGI ANCHE —> USA, forte scossa di terremoto nello Utah: la situazione

Coronavirus, ragazzo sputa sulla frutta: “Infettiamo!” – VIDEO

Il video è stato preso da Francesco Emilio Borrelli, politico dei Verdi, che ha condannato l’atto. Ecco cosa scrive appena sotto:

“L’imbecillità sta raggiungendo limiti mai neanche pensati prima, il cattivo utilizzo dei social e la mania di voler essere protagonisti sta aiutando in tal senso. L’idiota che compie questo gesto, che vediamo nel video, sputa sulla frutta con il sorriso stampato sul volto, crede forse di essere divertente invece è un incosciente ed un criminale, in un momento come questo cospargere saliva e liquidi corporei è estremamente pericoloso, farlo volontariamente equivale ad attentare alla vita altrui. Abbiamo segnalato il video alle autorità in modo che questo individuo possa essere denunciato e punito in maniera severa”.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, 28.710 contagi e 2978 decessi in Italia: il nuovo bollettino – DIRETTA

Stupidità da social al tempo del Coronavirus: va al supermercato nel casertano e sputa sulla frutta. Borrelli e Simioli:… Pubblicato da Francesco Emilio Borrelli su Mercoledì 18 marzo 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24