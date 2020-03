Coronavirus, morti 2 dipendenti di Poste Italiane in provincia di Bergamo: ecco quanto accaduto in uno dei luoghi più in emergenza.

Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, soprattutto al Nord e più precisamente in Lombardia dove cresce di giorno in giorno il numero di vittime e di contagi. E adesso da Bergamo arrivano altre pessime notizie. Due lavoratori di Poste Italiane – secondo quanto riferito dal sito dell’Ansa’ – sarebbero infatti morti in provincia di Bergamo a causa del contagio da Covid-19. Entrambi avevano lavorato fino a qualche giorno fa, uno in un centro di recapito e l’altro in un ufficio postale.

Coronavirus, numeri di vittime e contagi in aumento

Intanto, l’Emergenza Covid-19 nel nostro paese assume proporzioni sempre più importanti. Le vittime – come annunciato ieri nella conferenza stampa della Protezione Civile – sono 2.158, mentre i malati attualmente sono 23.073, con 2.749 guariti (+414 nelle ultime 24 ore), 1.851 le persone ricoverate in terapia intensiva (+179). Un numero, purtroppo, destinato a crescere nel giro dei prossimi giorni quando si prevede il picco della curva epidemica.

