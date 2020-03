Stato di emergenza anche in Italia: il Coronavirus si estende a macchia d’olio e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. Il Governo, intanto, ha allargato la zona rossa a tutto il territorio nazionale. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus in Italia.

PER AGGIORNARE LA PAGINA CLICCA QUI

<<< Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>>

Lunedì 16 marzo

9.09 – Misure di massima sicurezza anche a New York ed a Los Angeles, dove chiudono bar e ristoranti. A Las Vegas, invece, chiudono i casino Wynn Resort e MGM Resort.

8.32 – Aprono ancora in ribasso le borse asiatiche. Shangai apre con -3,40%, Hong Kong con -2,27%. Male anche il Nikkei di Tokyo che apre a -2,47%, mentre a Seul il KOSPI apre in ribasso del 3,43%.

Domenica 15 marzo

23.55 – In Inghilterra spunta un documento clamoroso e inquietante. L’epidemia da Coronavirus potrebbe andare avanti almeno fino alla primavera del 2021.

23.00 – Quasi pronta la bozza del nuovo decreto con i sostegni alle famiglie e alle imprese penalizzate dal Coronavirus. Un piano da 20 miliardi. Il Consiglio dei Ministri si riunirà domani, 16 marzo, alle 10.

22.10 – La prima domenica per i fedeli romani senza messa è stata particolare. Molti sono passati in chiesa prima e dopo gli orari delle celebrazioni, che hanno poi seguito per strada.

22.00 – In 24 ore sono raddoppiati i casi positivi al Coronavirus in Valle d’Aosta. L’Unità di crisi locale parla di 88 contagiati compreso il paziente deceduto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi mentre ieri erano 42. In particolare 23 contagiati sono ricoverati all’ospedale Parini di Aosta mentre gli altri 64 sono in isolamento domiciliare.

21.20 – Appello urgente della Croce Rossa Italiana che necessita di servono medici e infermieri con disponibilità immediata per supportare la Lombardia. Basterà inviare un Sms al numero 4353535 scrivendo “Disponibilità immediata medico” o “Disponibilità immediata infermieri.

21.00 –Israele è vicina all’Italia colpita dal Coronavirus. Questa sera sulle mura della Città Vecchia a Gerusalemme è apparsa una scritta luminosa: “Italia, Jerusalem stands with you“. E accanto a quella frase, un grande tricolore italiano. Esrprime la solidarietà e il sostegno all’Italia messa a dura prova da questa sfida. Un messaggio replicato lungo gran parte del perimetro delle mura.

20.45 – La Basilicata ha deciso di blindare i suoi confini. Chiunque arrivi da fuori regiione, proveniente dal resto d’Italia o dall’estero, dovrà comunicare la sua presenza e stare in quarantena domiciliare per 14 giorni. Questo prevede un’ordinanza emessa stasera dal presidente della Regione, Vito Bardi.

20.15 – Il bilancio di oggi del Coronavirus in Francia dimostra che l’epidemia sta dilagando anche lì. Sono infatti 120 i morti, insieme a circa 5.400 casi accertati come ha confermato il ministro della Sanità.

19.40 – Tredici i decessi in Piemonte di persone positive al Coronavirus e 94 quelli totali dall’inizio dell’emergenza. Lo ha comunicato l’Unità di Crisi regionale. Il paziente più anziano aveva 92 anni, quello più giovane (con pluripatologie) 56 anni. Attualmente sono ricoverate in terapia intensiva 175 persone positive.

19.15 –Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, apprezza il ritorno operativo di Guido Bertolaso come consulente della Regione Lombardia: “Sono felice che possa dare una mano alla Lombardia e che possa essere di questa partita. Ho imparato molto da lui e abbiamo un ottimo rapporto”.

18.30 – Altri 369 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Ecco quanto riferito dal dottor Silvio Brusaferro in conferenza stampa: “Stiamo monitorando. Fare considerazioni adesso, senza sufficienti elementi, non ci permette di caratterizzare questo evento infausto in maniera scientificamente corretta. Stiamo analizzando i dati e raccogliendo le cartelle cliniche. In questo momento, purtroppo, dobbiamo censire questo dato ma non si può dare un’interpretazione”.

18.00 – Ecco il nuovo bollettino medico nazionale fornito da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile: “I positivi totali sono al momento 20.603, se ne sono aggiunti altri 2.853. Tra questi 2.668 sono in isolamento presso le proprie abitazioni senza sintomi o con sintomi lievi e 1.672 sono in terapia intensiva. Purtroppo salgono i deceduti che oggi sono 368 per un totale di 1.809. I guariti delle ultime 24 ore sono 369 per 2.335 totali”.

17.50 – NUOVO BOLLETTINO IN LOMBARDIA: Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia ha diramato il nuovo bollettino che conta 1.587 nuovi contagi per un totale di 13.272 ed altri 252 deceduti per 1.218 complessivi.

16.47 – MORTO A 92 ANNI ARCHITETTO GREGOTTI: Vittorio Gregotti, noto architetto piemontese è morto a 92 anni per Coronavirus

15.50 – Viminale, denunce in calo: registrati nelle ultime 24 ore 6300 casi

15:30 – Il Vaticano annuncia riti di Pasqua in streaming: presenti fisicamente solo vescovi e cardinali

14.30 – Zaia: “Rischio coprifuoco”: lo ha annunciato il Presidente della Regione Veneto in conferenza stampa con la Protezione Civile di Marghera

14.10 – Valencia, 5 positivi al Covid-19: oltre a Garay, altri 4 casi tra giocatori e staff

14.00 – In Liguria, terapia Tocilizumab per 20 pazienti: sottoposta al Policlinico San Martino

13.40 – Di Maio: “sbloccato l’export delle mascherine”, lo ha annunciato il ministro degli Esteri su Facebook

13.20 – Parma, chiusi tutti i cimiteri

13.00 – Macron: “Non ho fatto il tampone perché non ho sintomi”:lo ha dichiarato il presidente francese prima delle elezioni comunali

12.45 – Calciatore del Valencia positivo al CoVid-19- Ezequiel Garay è il primo calciatore della Liga spagnola ad aver contratto il Coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso giocatore argentino su Instagram.

11.45 – Di Maio annuncia sui social: “Stiamo lavorando per approvare nuove misure economiche a sostegno di famiglie e imprese. Intanto ognuno di noi può dare il proprio contributo per sostenere le nostre aziende, quando facciamo la spesa ricordiamoci di mettere nel carrello prodotti italiani“.

11.30 – Morto a Milano il noto architetto Vittorio Gregotti: aveva 92 anni ed era stato ricoverato per una polmonite

10.49 – Pechino impone quarantena di 14 giorni per chiunque arrivi dall’estero. La disposizione è stata messa in atto per arginare l’eventuale ritorno dell’epidemia da CoVid-19.

9.43 – Registrati oltre 200 casi positivi in Israele, tra questi 157 sono ricoverati in ospedale, mentre 37 sono in quarantena nelle proprie abitazioni.

9.25 – Donald Trump non ha contratto il Coronavirus. Ad annunciarlo il medico della Casa Bianca. Il Presidente degli Stati Uniti si è sottoposto due giorni fa al tampone per Coronavirus, risultando negativo.

9.12 – Il Coronavirus non ferma le primarie in Francia, seggi elettorali aperti regolarmente

9.05 – Arriva l’annuncio del Papa: la Santa Messa di Pasqua sarà trasmessa in diretta streaming a causa dell’Emergenza sanitaria.

9.03 – Trovata positiva al Covid-19 anche la moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez. I due adesso sono in quarantena nel Palazzo della Moncloa.

Sabato 14 marzo

23.55 – Sarà una Pasqua a porte chiuse in Vaticano. Come possiamo leggere sul sito della refettura della Casa pontificia, tutte le Celebrazioni Liturgiche della Settimana Santa saranno svolte senza la presenza dei fedeli. E fino al 12 aprile le udienze generali del Santo Padre e le recite dell’Angelus potranno essere seguire in diretta streaming sul sito ufficiale di Vatican News.

23.40 – Spagna, 135 morti e quasi seimila casi di postività hanno spinto il governo a misure drastiche. Un piano molto simile a quello adottato in Italia.

23.15 – Secondo morto con il Coronavirus a New York. Dopo la donna di 82 anni, malata di enfisema e che viveva a Brooklyn, è toccato ad un 65enne che abitava nella zona nord della metropoli. Anche in questoi caso pare soffrisse di gravi problemi di salute.

22.50 – Il fondatore di Alibaba (notissimo sito di e-commerce), Jack Ma, ha deciso di donare ben 500 mila mascherine all’Italia. Il cairco è arrivato all’aeroporto di Liegi e sarà recapitato a Roma. La fondazioen guidata da Ma ha anche regalato 500 mila kit per il test per il coronavirus e un milione di mascherine agli Stati Uniti.

22.20 -La positività al Coronavirus del vice ministro Paolo Sileri ha provocato effetti collaterali sulla commissione Igiene e sanità del Senato. Il presidente, Stefano Collina, e altri senatori della sono stati messi in quarantena precauzionale per aver incroxciati nei giorni scorsi Sileri.

22.00 – Presto a Mantova sarà sperimentata una nuova cura sperimentale contro il Coronavirus. Il plasma dei pazienti guariti potrà curare i malati.

21.40 – Il Coronavirus sbarca anche in Marocco. Positivo il ministro dei Trasporti, Abdelkader Amara, rientrato da un viaggio di lavoro in alcuni Paesi europei. E intanto il governo ha sospeso i voli con altri 21 paesi tra Europa, America e Africa.

21.30 – Mascherine introvabili o carissime? Seguite questo facile tutorial e potrete farle anche in casa.

21.15 -Per frontegiare l’emergenza Coronavirus la Regione Piemonte ha deciso di assumere 65 medici da destinare alle Asl locali. Sono 34 anestesisti, 9 infettivologi, 14 urgentisti, 3 pneumologi e altrettanti di medicina interna, 1 geriatra e 1 pediatra.

20.50 – Sale il numero dei contagi in Francia: nelle ultime 24 ore hanno sfondato quota 4.500, con un aumento di 839 casi. Dodici decessi in più con i morti arrivati a quota 91. Il direttore genetale della sanità, Salomon, parla di “epidemia ormai diffusa su tutto il territorio”.

20.40 – Con un post su Twitter Chiara Gribaudo, deputata piemontese del Pd, ha reso nota la sua positività al Covid19. “Sono in isolamento da giorni in percorso di assistenza sanitaria. Non mollo, non molliamo. Stiamo a casa”.

20.30 – Tutti quelli che oggi hanno preso treni da Milano in direzione Sud Italia sono stati controllati prima di partire e anche al loro arrivo. Lo conferma la Polfer che parla di 438 passeggeri, ognuno dei quali con un agiustificazione valida. A tutti comunque è stata misurata la temperatura.

19.15– Il messaggio del premier Giuseppe Conte su Facebook: “Ognuno di noi, con la propria determinazione, può offrire un prezioso contributo, piccolo o grande che sia, per vincere questa complicata battaglia. Facciamo risuonare ancora il nostro Inno. Possono separarci una porta, un balcone, una strada. Ma niente e nessuno potrà separare i nostri cuori. Uniti ce la faremo”

19.00– Positiva al Coronavirus anche la sottosegretaria francese alla transizione ecologica Brune Poirson. E’ il secondo caso nel governo transalpino dopo il ministro della cultura Frank Riester.

18.45– Aumentano i casi positivi alla Sampdoria: contagiato anche il calciatore polacco Bartosz Bereszyński. Era uno dei 3 positivi non ancora comunicati dal club blucerchiato

18.30– Gli Stati Uniti verso l’estesione dell’annullamento dei voli ance al Regno Unito e all’Irlanda.

18.15– Donald Trump annuncia: “Ho fatto il test per il Coronavirus“. La figlia Ivanka è in isolamento precauzionale, dopo essere stata a contatto con il ministro australiano Peter Dutton, positivo al Covid-19.

18.00 – Bollettino nazionale, ecco l’aggiornamento di Angelo Borrelli in conferenza stampa: “Il numero dei decessi è di 175 persone”. Sono invece 2795 i nuovi contagiati per un totale di 17750. Sono invece nel complesso 1.441 i deceduti.

17.45 – Sampdoria, positivo anche il calciatore Fabio De Paoli. E’ lo stesso calciatore ad annunciarlo via Instagram.

17.20 – Cattive notizie dalla Lombardia: come riferito dall’assessore Giulio Gallera, si registrano altri 1.865 contagiati e 76 deceduti.

17.00– Morto un operatore sanitario del 118 di Bergamo di 47 anni: sono 700 in tutto i contagiati tra medici, infermieri, operatori e soccorritori

16.20 – PRIMO MORTO A NEW YORK: si tratta di una donna di 82 anni già affetta da altre patologie respiratorie

15.40 – ALITALIA OBBLIGO DI MASCHERINE: la compagnia aerea italiana obbliga i passeggeri a munirsi di mascherine prima del viaggio. La misura è stata adottata per garantire sia il proprio personale che i passeggeri

15.23 – CHIUSO AEROPORTO DI CIAMPINO

15.00 – Vietati tutti gli spostamenti in Spagna: decreto legge simile a quello emanato in Italia lunedì. Ci si potrà spostare solo per motivi lavorativi, acquisto beni di prima necessità, salute o assistenza anziani

14.38 – 8 POSITIVI ALLA SAMPDORIA: dopo i calciatori ed il medico della Sampdoria positivi, si aggiungono altri casi per un totale di 8. Tuttavia la società ha deciso di tener privati i nomi dei propri giocatori

13:40 – POSITIVO VICE MINISTRO DELLA SALUTE: Pierpaolo Sileri è risultato positivo al Coronavirus

13:11 – POSITIVA VICE MINISTRA DELL’ISTRUZIONE: un altro personaggio politico è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di Anna Ascani, viceministra all’Istruzione

12.40 – A Bologna fermi gli stabilimenti della Magneti Marelli dopo che due operai sono risultati positivi al Coronavirus

12.35 – In Spagna chiusi tutti i negozi della catena di abbigliamento Zara

12.30 – A Firenze cimiteri chiusi fino al 25 marzo

12.00 – Anche Apple conferma la pandemia, eccetto la Cina. >>> LEGGI L’ARTICOLO QUI

11.30 – Altra fuga da Milano: i treni per il sud sovraffollati. >>> LEGGI L’ARTICOLO

11.00 – Appena 4 casi di infezioni a Wuhan nelle ultime 24 ore. >>> LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI

10.39 – Morto Stefano Amighetti: con i suoi 38 anni risulta essere la più giovane vittima da coronavirus

10.29 – Positivi altri due giocatori della Fiorentina. Si tratta di German Pezzella e Patrick Cutrone >>> LEGGI L’ARTICOLO

10,00 – Salta per il momento il Giro delle Fiandre. Si correva da 101 anni, anche durante la guerra

9,50 – Fedez e Chiara Ferragni: “Altri 250mila euro raccolti”. >>> LEGGI L’ARTICOLO

9.08 – Firmato il protocollo sicurezza per i lavoratori.

8:40 – Guardia di Finanza sequestra 840mila guanti monouso e 120 mascherine dirette in Svizzera. Il sequestro è avvenuto a Ponte Chiasso. Inoltre la merce sequestrata verrà donata agli ospedali in Lombardia.

06.45 – In Cina sono stati registrati ieri 11 nuovi casi di Coronavirus. Le guarigioni salgono all’81%, con 1430 persone dimesse dagli ospedali. I pazienti in condizioni critiche sono 3610, in calo di 410 unità rispetto a giovedì.

06.35 – In Corea del Sud continuano a calare i contagi. Nella giornata di venerdì in tutto il paese asiatico sono stati registrati “solo” 107 nuovi casi. E’ il valore minimo da oltre due settimane. Il totale di infetti sale a 8.086.

<<< Per avere il riepilogo dell’emergenza Coronavirus dei giorni scorsi, clicca qui >>>

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24