Il Coronavirus è ormai un problema di livello mondiale. Dopo Asia, Europa e America, la pandemia è sbarcata anche in territorio africano

È ufficialmente un problema di livello mondiale. Il Coronavirus, la terribile pandemia che preoccupa tutti, non conosce più limiti. Partito da Wuhan (in Cina), il virus si è presto espando, attaccando gli altri paesi del territorio asiatico. Poi, come ci si poteva aspettare, la pandemia ha toccato anche l’Europa e, in particolare, l’Italia. Da ormai qualche giorno anche l’America sta iniziando ad affrontare il problema, prendendo le dovute precauzioni. L’Africa non è ovviamente esente e, seppur in maniera minore (per ora), aumentano ora dopo ora i casi di persone positive al Covid-19. Al momento si parla di pochissimi casi, ma come noto la pericolosità della pandemia riguarda principalmente il suo contagio rapidissimo.

Coronavirus, i numeri dei contagi in Africa

Più di un Paese facente parte del continente africano conta almeno un caso di paziente affetto da Coronavirus. In Algeria è morta poche ore fa la prima persona, e ci sono 24 casi dichiarati. In Egitto il numero di contagi è più alto (67) mentre è deceduto un turista tedesco. Anche in Marocco va contato il primo decesso (una donna 89enne già affetta da altre patologie). Primi casi anche in Costa d’Avorio, Burkina Faso, Togo, Camerun e Senegal. Facendo un conteggio generale, le persone positive al Covid-19 sono al momento un numero ridotto, ma la situazione potrebbe presto peggiorare. Preoccupano soprattutto i sistemi sanitari in Africa, che potrebbero presto essere chiamati a fronteggiare un numero alto di pazienti. L’OMS ha inviato diversi kit con i test in alcuni dei paesi dotati di laboratori, e sono previsti altri aiuti nei prossimi giorni. L’obiettivo è ovviamente cercare di contenere il contagio alla radice, in modo da evitare situazioni disastrose.

