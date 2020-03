Donatella Rettore dovrà operarsi di nuovo. La famosissima cantante non sta bene già da diversi mesi e le cose sono davvero molto complicate per lei e per tutte le persone che le stanno vicine.

Donatella Rettore non sta bene. La famosissima cantante nata nel 1954, infatti, ha comunicato a tutti i propri fan che dovrà andare di nuovo sotto i ferri. La donna, che ci ha incantati con diverse canzoni e con delle esibizioni esteticamente stuzzicanti, si era da poco ripresa da un intervento, come scrive su Twitter. E’ passato pochissimo da quanto è stata operata allo IOV, l’Istituto Oncologico di Vicenza. Purtroppo l’operazione non deve essere andata come ci si augurava, perché le è stato detto che sarà necessario rioperare. Una situazione davvero molto triste, che di sicuro renderà le giornate dei suoi fan e dei suoi familiari ancora più scure e grigie.

Donatella Rettore shock: “L’operazione non è riuscita!”

Donatella Rettore, che è passata alla storia con pezzi come “Kobra” e “Lamette”, ha fatto cantare un’intera nazione. Di seguito il suo post su Twitter:

“Bene, ve lo dico tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più. Mi hanno operato allo Iov. Ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e non va bene. Debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti, vi voglio bene. Abbiate cura di Claudio, Orso, Lupo e Collins”.

