Il Coronavirus non è un’influenza: l’Eco di Bergamo lo conferma come mostra questo Video che sta circolando in queste ore sul web.

In molti all’inizio hanno sottovalutato la portata del Coronavirus, noto anche come Covid-19, che continua ad allargarsi a macchia d’olio in Italia e nel resto del mondo. Al momento nel nostro paese si registrano già 1266 vittime, che soffrivano in ogni caso anche di altro patologie pregresse, e il timore è che questi numeri possano aumentare sensibilmente nelle prossime settimane. Tra le città più colpite figura sicuramente Bergamo, a tal punto che il sindaco Giorgo Gori ha recentemente parlato di una sepoltura ogni 30 minuti. E proprio un cittadino di Bergamo ha pubblicato un Video, che conferma tutta la potenza del Covid-19 e le difficoltà in cui versa il comune lombardo.

Coronavirus, situazione preoccupante a Bergamo: il Video

Nel Video in questione, si vede un cittadino sfogliare l’Eco di Bergamo del 9 febbraio e l’edizione del 13 marzo. Nella prima è contenuta appena una pagina e mezzo di annunci mortuari, mentre poco più di un mese dopo figurano addirittura 10 pagine di necrologi. Ecco il Video, che si conclude con l’emblematico messaggio dell’autore del tweet “Una semplice influenza, grazie”: