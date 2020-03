Coronavirus, canta l’inno di Mameli col dj sul tetto a Roma: ecco il Video di quanto accaduto precisamente nel quartiere di Monteverde.

Il Coronavirus continua a mietere vittime in Italia e la gente è chiamata a rimanere in casa e ad uscire solo in caso di emergenza, proprio per combattere la diffusione del Covid-19. Nella giornata di ieri, precisamente alle ore 18:00, i cittadini di tutti i comuni italiani si sono dati appuntamento sui tetti delle proprie abitazioni per un vero e proprio flashmob. Musica e canzoni, dunque, sui balconi e in terrazza per tenersi uniti anche a distanza in un momento così delicato come quello che stanno attraversando l’Italia e il resto del mondo.

Coronavirus, a Roma si canta l’inno di Mameli sul tetto

E a Roma, precisamente nel quartiere Monteverde, è accaduto qualcosa di davvero esilarante. Un uomo, infatti, è saluto sul tetto e ha invitato le altre persone presenti sui balconi a cantare l’inno di Mameli con tanto di altoparlanti e impianto hi-fi sul tetto di un palazzo. Ecco il VIDEO che sta circolando proprio in queste ore su Facebook e sul web: