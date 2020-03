Per colpa del Coronavirus si va verso lo slittamento di tutte le elezioni della primavera 2020: referendum costituzionale, regionali e comunali in autunno

In questo periodo saremmo dovuti essere in campagna elettorale per il referendum costituzionale, che riguarda il taglio dei parlamentari, previsto per il 29 marzo. Ma il Coronavirus ha scombussolato tutti piani elettorali facendo slittare il voto a data da destinarsi. Ma non solo, perché a maggio, in teoria, ci sarebbero anche le elezioni regionali e comunali in diverse parti d’Italia, che difficilmente potranno essere tenute in quel periodo.

Coronavirus, slittano le elezioni: ecco la bozza di legge che rinvia referendum e regionali dopo l’estate

C’è una bozza, ancora provvisoria e dunque ancora soggetta a possibili modifiche, di un nuovo decreto per l’emergenza Coronavirus, che impedirebbe di andare alle urne in questo periodo, in cui è “difficile garantire l’ordinario e uniforme svolgimento della campagna elettorale su tutto il territorio nazionale”. Non solo il referendum sul taglio dei parlamentari, ma si va verso il rinvio anche delle altre elezioni, regionali e comunali, previste per fine maggio.

Il termine del referendum, dice il testo della bozza di decreto legge, è fissato “entro 240 giorni dal momento in cui è stato indetto”, e tecnicamente scadrebbe a settembre. Si prevede anche uno slittamento delle regionali, il cui mandato scade il 31 luglio 2020. La proroga dovrebbe essere di tre mesi, con i cittadini di Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia chiamati al voto dopo l’estate. Stessa sorte per le comunali, visto la bozza del decreto indica una data tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020.