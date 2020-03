Apre in rialzo Piazza Affari dopo il crollo del 17%. Continua la caduta libera delle borse asiatiche a causa del Coronavirus: anche Tokyo in rosso.

La giornata di ieri è stata un vero e proprio incubo per la borsa italiana. Piazza Affari ha fatto registrare il peggior crollo della sua storia, chiudendo con il -16,92%, un dato che ha terrorizzato gli esperti di economia. Ma la Borsa italiana non è l’unica ad essere colpita dall’epidemia. Anche Wall Street infatti ha sentito l’impatto della pandemia sulle proprie azioni. La borsa americana ha infatti chiuso con un -10%, il peggior crollo dal 1987.

Una situazione delicata che rischia di far collassare l’economia mondiale. Anche in oriente infatti l’economia continua a far registrare cali preoccuopanti, con le borse asiatiche che chiudono ancora una volta in ribasso. Shanghai chiude con -1,52%, mentre Shenzen va in rosso con un -2,20%. In Giappone invece Tokyo perde il 4,4%, mentre in Australia la borsa di Sydney chiude con -7,4%, il peggior dato dalla recessione del 2008. In crisi anche Seul, con un rosso del 3,9%.

Coronavirus, borsa: Piazza Affari apre in rialzo: crollano le borse asiatiche

Dopo la giornata da incubo di ieri, Piazza Affari apre il mercato odierno con lieta nota. Infatti la borsa italiana ha aperto con un rialzo del +5%. Non un rialzo incredibile, ma comunque una lucina verde che da speranza all’economia mondiale. Allo stesso tempo la Consob ha vietato per oggi le vendite allo scoperto su 85 titoli quotati a Milano.

Positivo anche l’apertura degli altri mercati europei. Francoforte apre in rialzo del 2,5%, Parigi +3%, Madrid +4,5%, Londra +5%.

D’altra parte continua a crollare Tokyo che questa mattina ha aperto con il Nikkei che cede il 5,68% a quota 17.505,99, con una perdita di 1.053 punti. A livello di cambio lo yen tratta a 104,80 sul dollaro e sull’euro poco sotto a un livello di 117. Tra il crollo delle borse asiatiche, però c’è una nota positiva, con Mumbai che apre in rialzo del 3%.

Vedremo come si chiuderà la giornata odierna e se Piazza Affari confermerà gli ottimi dati registrati questa mattina.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo dell’Economia, CLICCA QUI !