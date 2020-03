Tornano a salire vertiginosamente le temperature. Secondo le previsioni meteo, la zona anticiclonica si espanderà, con temperature fino ai 27°.

Con Marzo giunto quasi al giro di boa, torna a farsi sentire l’effetto dell’anticiclone sul nostro clima. Infatti, i nostri termometri in questi giorni riusciranno a salire inesorabilmente, tanto che sarà possibile pensare anche ad un cambio di stagione.

Il bel tempo invaderà la penisola e le temperature si alzeranno arrivando intorno ai 27°. Già nella giornata di ieri, le temperature sono iniziate a salire, superando quota 20° in molte zone della penisola. Nei prossimi giorni ci sarà un ulteriore miglioramento.

Se nella giornata di oggi, i termometri saliranno ulteriormente, domani venerdì 13 aprile dovrebbero raggiungere il picco settimanale. Possiamo anche già parlare di temperature estive, visto che in molte città potremmo dire addio alla felpa per indossare finalmente le mezze maniche.

Andiamo quindi a vedere come cambiera la situazione sulla penisola, e quali zone risentiranno maggiormente dell’assalto anticiclonico.

Meteo, giovedì 12 marzo

Così la giornata di oggi sarà di transizione verso il grande caldo di venerdì. Superate le due settimane di precipitazione, il sole dovrebbe tornare protagonista sulla penisola. Andiamo quindi ad analizzare settore per settore ed a scoprire in quale zone dell’Italia farà maggiormente caldo

Sulle regioni del Nord Italia la situazione risulterà ancora un pò instabile. Qui il beltempo arriverà con un pò di ritardo, anzi, nella giornata di oggi nuvole e lievi precipitazioni colpiranno Liguria e vette alpine. Le temeprature sono in lieve calo, con massime tra i 13 e 17 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo ancora dei residui annuvolamenti su Umbria e Toscana. Qui però a differenza dei comparti Nord-orientali delle regioni settentrionali, non saranno previste giogge nè precipitazioni. Bel tempo altrove, con il pomeriggio che riserverà dei cieli velati. Le temperature sono stabili, con massime comprese tra i 17 e 21 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, l’alta pressione si farà sentire maggiormente. Qui il sole coprirà ogni comparto e le temperature faranno registrare un caldo che sa di estate. Qualche nuvola in più sulle regioni tirreniche, ma non sono previste piogge. Le temperature sono in aumento, con massime che oscilleranno dai 17 ai 22 gradi.

L.P.

