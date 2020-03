Continua ad allargarsi a macchia d’olio l’emergenza Coronavirus in Italia e il bollettino odierno della Protezione Civile parla chiaro: al momento si contano 12.839 malati e 1016 morti nel nostro paese. I cittadini italiani sono chiamati a reagire e a recitare un ruolo di primissimo piano per uscire tutti insieme da questo momento davvero delicato. E, per l’occasione, scende in campo anche la redazione di Fantacalcio.it, che ha promosso una splendida iniziativa per aiutare l’Italia e tutta la popolazione a sconfiggere sul campo il Coronavirus.

Coronavirus, la raccolta fondi #UnFantacalcioAlCoronaVirus

Si tratta della raccolta fondi #UnFantacalcioAlCoronaVirus, destinata alla Regione Campania che ha istituito un conto corrente ad hoc per le donazioni. E, proprio grazie alle vostre donazioni, potrete sostenere Fantacalcio a raccogliere fondi con destinazione certa, trascorrere una giornata in redazione insieme a Riccardo Trevisani ed al team di Fantacalcio.it, essere estratti per fare una Skype call con Riccardo Trevisani ed il team di Fantacalcio.it o per ricevere uno dei 10 “Campioncini” personalizzati con la tua immagine.

