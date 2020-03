Il Coronavirus sta letteralmente bloccando anche l’economia mondiale. Dopo una giornata altalenante chiude in rialzo Piazza Affari. Male le borse asiatiche.

Il Coronavirus sta fermando il mondo intero. Le misure di precauzione hanno messo in quarantena l’Italia, e dall’andamento della pandemia, rischia di mettere in quarantena anche Stati Uniti, Francia e Spagna.

Infatti la volatilità continua a regnare sui mercati finanziari, mentre l’Inghilterra si unisce alla statunitense Federal Reserve e taglia il costo del denaro. Allo stesso tempo la Banca Centrale Europea cerca degli aiuti, mentre il governo italiano ha stanziato ben 25 miliardi per far fronte all’emergenza sanitaria.

Nella giornata di ieri, Milano ha vissuto una giornata altalenante. Nonostante la situazione precaria, la borsa italiana è riuscita comunque a chiudere con un lievissimo rialzo del 0,33%. Il principale focus di Piazza Affari era Mediaset, che nella giornata di ieri ha pubblicato i conti del 2019.

La crisi però colpisce anche le altre borse europee, con Parigi che chiude in ribasso dello –0,57%, Francoforte che cede lo –0,35%, mentre Londra cede addirittura l’1,4%.

Coronavirus, ancora in ribasso la borsa asiatica; crollano anche le statunitensi

Ma la giornata di ieri non è stata traumatica solamente per le Borse Europee, ma per quelle mondiali in generale. Infatti chiudono in ribasso le borse asiatiche, ma soprattutto le borse statunitensi.

Partiamo dalla Borsa USA. Wall Street nella giornata di ieri ha fatto registrare un preoccupante calo, a causa della mancanza di sostegno dell’economia statunitense. Dopo essere arrivata ad un calo del 7%, Dow Jones è riuscita a limitare i danni chiudendo con un 5,86%. La situazione non cambia per il Nasdaq che ha chiuso a -4,70%.

La situazione resta preoccupante nel mercato asiatico. Infatti le borse orientali hanno chiuso in ribasso per la terza volta negli ultimi quattro giorni. Pesante perdita per Tokyo, che chiude con il -2,27%. Hang Seng di Hong Kong, invece, fa registrare un -0,63% a fine giornata. Shangai invece termina con un -0,94%, mentre Shenzen chiude in ribasso dell’1,48%. Preoccupante caduta libera di Sydney, che chiude la giornata Con un –3,6%. Infine Singapore e Taiwan chiudono entrambe con -1%.

L.P.

