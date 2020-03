Continua a crescere la paura causata dal coronavirus anche nel mondo della politica. Positivo anche il tampone di un deputato di Fratelli d’Italia.

Nella giornata di ieri è stato registrato il primo parlamentare infetto da Coronavirus. Era Carlo Pedrazzini, deputato da Lodi appartenente al Gruppo Misto.

La notizia aveva sconvolto il mondo della politica, anche se lo stesso Pedrazzini aveva cercato di rassicurare tutti affermando: “Ho solo qualche linea di febbre“.

Subito dopo il contagio, il parlamentare ha stilato una lista con tutte le persone con cui è stato in contatto negli ultimi giorni, con i sanitari che hanno disposto il tampone anche ai vicini di banco del deputato di Lodi.

Così dopo Pedrazzini è spuntato anche il secondo contagio nel mondo della Politica. Stiamo parlando di Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia.

Coronavirus, aumenta la paura di contagio alla Camera

Dopo la notizia del contagio per il questore Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia, cresce la paura alla Camera. Il grande incubo è il possibile aumento di contagi al Parlamento, visto i due casi spuntati negli ultimi due giorni.

Dopo la notizia di Pedrazzini, nella giornata di ieri si è tenuta una seduta sia in Camera che in Senato con un’aula quasi completamente vuota. La seduta prevedeva l’approvazione dell’autorizzazione al governo per lo sforamento del deficit.

Inoltre dopo l’annuncio di Pedrazzini, era partito a non presentarsi in aula per almeno 14 vicini di banco del deputato di Lodi. Da qualche giorno, inoltre, all’ingresso in Parlamento viene rilevata la temperatura a tutti i senatori e deputati. E dopo il deputato di Lodi, arriva il contagio anche al primo deputato del Centro-Sud. Infatti Cirielli è nativo di Nocera Inferiore.

Vedremo se nei prossimi giorni saranno rilevati nuovi casi anche nel mondo della politca.

L.P.

