Coronavirus, quando la tecnologia fa fronte all’emergenza: a Wuhan, focolaio dell’epidemia da Covid-19, c’è un ospedale con un intero reparto con robot-infermieri.

Coronavirus, a Wuhan i robot aiutano le persone a guarire. Ebbene sì: i robot. Lo racconta il magazine britannico New Scientist. Nella città cinese, focolaio dell’infezione da Covid-19, è stato aperto un reparto ospedaliero interamente gestito macchine.

Leggi anche —> Coronavirus, 8514 contagi attuali e 631 morti in Italia: il nuovo bollettino – DIRETTA

Coronavirus, ospedale con robot-infermieri!

Il 7 marzo ben 200 pazienti con segnali precoci di contagio sono stati assistiti e monitorati nel ‘reparto robotico’. Si tratta di un test coordinato dall’ospedale Wuhan Wuchang insieme all’azienda di robotica CloudMinds e alla ChinaMobile, un’azienda di telefonia cinese.

Si tratta di macchine in parte umanoidi, ovvero con testa e corpo e ruote al posto delle gambe. Questi ‘assistenti’ si muovono in totale autonomia nel reparto. Prima dell’inserimento, infatti, gli ingegneri hanno mappato e tracciato ogni angolo e percorso con delle mappe specifiche di movimento. Dunque non hanno bisogno di assistenza a loro volta, né mostrano problematiche specifiche in questi primi giorni di lavoro.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, Trump rifiuta il tampone: ha avuto contatti con contagiati

Questi infermieri elettronici quindi portano farmaci e cibo alle persone ricoverate, le quali sono monitorate all’esterno della stanza da medici che monitorano temperatura e valori con delle macchine annesse. Una nuova grande vittoria per il popolo cinese.

Oltre all’ospedale costruito in tempi da record e l’epidemia in netto calo, ora c’è anche questo nuovo strepitoso traguardo. Un massiccio passo verso il futuro in un momento di estrema emergenza.