Test per il Coronavirus per tutto lo staff di Nicola Zingaretti. I tamponi danno risultato positivo alla segretaria del leader del Partito Democratico.

Crece la preoccupazione intorno al Partito Democratico. Dopo la positività del Segretario generale, Nicola Zingaretti, tutto lo staff del leader è stato sottoposto al tampone. Infatti sono stati controllati sia la segretaria che l’intera giunta.

I risultati sorprendono tutti e mentre la giunta è risultata negativa al tampone, la segretaria del leader del PD è risultata positiva al test. Non è la prima contagiata nel mondo della politica.

Infatti dopo Zingaretti, nella giornata di ieri c’è stata la notizia del contagio per il Presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio. Lo stesso governatore del Piemonte, però, afferma di essere in buone condizioni ed anche il suo entourage è sembrato molto positivo dopo aver girato un video con la mascherina.

Coronavirus, Nicola Zingaretti continua la sua quarantena

Intanto, mentre anche la segretaria è stata dichiarata positiva al tampone, Nicola Zingaretti continua il suo isolamento domiciliare. Contemporaneamente la regione Lazio ha avviato la sanificazione di tutti gli uffici della giunta segretario generale del PD, operazione che vedrà il suo termine martedì prossimo.

Intanto sempre dalla regione Lazio spiegano: “Comunque fino al completamento, gli uffici della giunta di via Cristoforo Colombo e quelli del Consiglio regionale di via della Pisana rimarranno chiusi per tutti i dipendenti. Nei prossimi giorni sarà programmata la sanificazione di tutte le sedi regionali“.

Durante la giornata odierna, invece, è in programma la sanificazione di tutti gli uffici del Partito Democratico. Vedremo se miglioreranno le condizioni di Zingaretti, mentre i medici continuano a cercare le cure più potenti per sconfiggere il virus.

