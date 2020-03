Continua la crisi tra Turchia e Grecia, con più di 100 mila migranti turchi in attesa di poter entrare in territorio europeo. L’appello di Erdogan

La Turchia continua a non vivere una situazione positiva. Il Paese si è ritrovato a dover gestire un problema su due fronti. Da un lato continuano gli scontri con la Siria, e i bombardamenti non sono ancora cessati. Dall’altro lato, la crisi diplomatica con la Grecia. Già di 130 mila migranti continuano infatti ad essere appostati al confine turco, in attesa di poter entrare in territorio europeo. Diversi gli scontri alla frontiera tra le autorità della Grecia e e i migranti, con l’utilizzo di stordenti e fumogeni per placare i danni. Durante un discorso in tv, Erdogan ha mandato un appello ai greci, chiedendo di far accedere almeno parte dei migranti, in modo da placare la situazione di crisi.

Erdogan, domani l’incontro coi vertici UE a Bruxelles

La volontà di Erdogan di metter fine a questa situazione di crisi che vede oltre 130 mila migranti turchi al confine con la Grecia è chiara. Oggi ha lanciato un appello in diretta tv, avanzando questa richiesta. Domani, invece, il Presidente della Turchia è atteso a Bruxelles, dove avverrà un incontro insieme ai principali vertici europei. L’obiettivo è quello di far capire le proprie intenzioni, e convincere l’Unione Europea ad accogliere i migranti. La situazione di crisi potrebbe presto diventare ingestibile, e alcune mosse in questo senso andrebbero fatte al più presto. Erdogan, come ha annunciato oggi in diretta tv, vorrebbe “tornare in Turchia con delle soluzioni trovate“. Seguiranno sicuramente aggiornamenti nella giornata di domani, una volta concluso il vertice europeo.

