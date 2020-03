Il tradizionale Angelus domenicale tenuto da Papa Francesco oggi è stato tenuto in streaming. La situazione a piazza San Pietro era surreale

Come già annunciato nelle scorse ore, il tradizionale Angelus domenicale a piazza San Pietro non si è tenuto con la presenza del Papa. Il Pontefice ha invece tenuto la messa in diretta streaming dalla biblioteca vaticana. A fine Angelus, però, il Santo Padre ha deciso comunque di affacciarsi come sempre e dare la sua benedizione alla piazza, che però era semi deserta. “Prego per chi soffre a causa del Coronavirus e a tutti quelli che stanno aiutando con le cure” afferma Papa Francesco, che ha poi cercato di dare tutta la forza necessaria ai fedeli, soprattutto in un periodo così importante come quello della Quaresima.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, il Vescovo di Albano si adegua al decreto

Papa Francesco, l’Angelus con Piazza San Pietro semi vuota

Una situazione veramente difficile da descrivere quella di piazza San Pietro questa mattina. Solitamente, in occasione del tradizionale Angelus domenicale, migliaia di tifosi da tutto il mondo si riuniscono per ascoltare le parole del Santo Padre e unirsi a lui in preghiera. Oggi, forse qualche centinaio era comunque in piazza ad ascoltare la diretta streaming del Papa, non di più. Una situazione surreale che dimostra come la malattia stia preoccupando chiunque. Alla fine della liturgia, il Pontefice ha comunque deciso di ‘omaggiare’ i fedeli presenti affacciandosi e offrendo loro la benedizione in un periodo così duro e delicato, da superare con forza di volontà e rispetto di tutte le normative emanate dal Governo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, 5.061 contagi e 233 morti in Italia: positivo governatore Piemonte – DIRETTA