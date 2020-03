Juventus-Inter 2-0: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino del recupero per la 26esima giornata del campionato di Serie A appena terminato all’Allianz Stadium.

Juventus-Inter 2-0: non è la pietra tombale sul discorso scudetto, ma intanto da questa sera gli obiettivi per Antonio Conte cambiano. Ritorno amaro per il tecnuico leccese all’Allianz Stadium e poco importa che l’impianto fosse vuoto. perchéla sua Intyer ha fatto la partita per una buona ora, dopo aver lasciato sfogare la Juve. Ma alla fine il risultato del campo è assolutamente corretto.

Eppure dopo un paio di parate decisive di Handanovic, i nerazzurri avevano preso campo e fiducia, guidati a Candrebva e Brozovic. Ma Lukaku e soprattutto Lautaro Martinez, in chiara involuzione, non hanno punto. Così nella ripresa l’uno-due decisivo firmato da Ramsey in mischia e da Dybala con un gran numero ha chiuso i conti.

I bianconeri grazie a questa vittoria tornano un punto davanti alla Lazio e possono guardare con ottimismo al futuro. Sempre che martedì la Lega non decida di stoppare tutto.

Juventus-Inter: tutti gli Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino

Di seguito tabellino, voti e highlights della gara della 26esima giornata di Serie A, Juventus-Inter

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6.5; Cuadrado 6, De Ligt 6.5, Bonucci 6, Alex Sandro 6 (77′ De Sciglio sv); Bentancur 6, Ramsey 6.5, Matuidi 6; Douglas Costa 6 (59′ Dybala 7.5), Higuain 5 (80′ Bernardeschi sv), Ronaldo 6.5. All. Sarri 7.

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Skriniar 6, De Vrij 5.5, Bastoni 5; Candreva 6.5 (74′ Gagliardini sv), Vecino 6, Brozovic 5.5, Barella 5 (59′ Eriksen 6), Young 5; Lukaku 5.5 (76′ Sanchez sv), Lautaro Martinez 5. All. Conte 5.5.

MARCATORI: 54′ Ramsey, 67′ Dybala

AMMONITI: Skriniar, Vecino, Brozovic (I), Ronaldo (J)

ESPULSO: Padelli (I)

