Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i Numeri estratti del Lotto live e 10 e Lotto di oggi sabato 7 marzo 2020 in tempo reale

Tornano le estrazioni di questa settimana di marzo. Quest’oggi martedì 3 marzo 2020 ci sono le estrazioni Live di Lotto, Simbolotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Il Jackpot ricomincia a salire dopo la vincita del vecchio montepremi di 209.000.000 di euro. E’ stato il record di Jackpot Sisal. Lo scorso Jackpot ha superato anche le lotterie americane di Mega Millions e, che hanno una vincita massima attuale rispettivamente di 154 e 50 milioni di dollari, che equivalgono a 140 e 45 milioni di euro.

Superenalotto, l’ultima estrazione di sabato 5 marzo

E’ di 122 milioni di euro la raccolta di SuperEnalotto e SuperStar a marzo 2020, con il Jackpot che sfiora i 30 milioni, secondo premio in Europa e quarto al mondo. Nei primi due mesi dell’anno il totale della raccolta è di 247 milioni di euro.

L’ultimo Jackpot è stato centrato il 28 gennaio scorso, ad Arcola (La Spezia) con un “6” da 67 milioni di euro, primo centro da inizio anno e primo in Liguria nella storia del gioco. Accanto al “6”, non sono mancate altre vincite per i giocatori: da inizio anno, solo con i premi di seconda categoria principali, sono stati vinti oltre 1,7 milioni di euro.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi sabato 7 marzo 2020

Numeri estratti: 11 13 31 41 85 87

Numero Jolly: 12

Superstar: 37

Estrazioni del Lotto di oggi 7 marzo 2020 ore 20.00 BARI 54 87 51 17 48

CAGLIARI 63 56 03 09 83

FIRENZE 74 13 61 16 90

GENOVA 13 34 02 35 10

MILANO 05 50 04 19 49

NAPOLI 06 51 87 41 18

PALERMO 38 54 9 87 24

ROMA 26 47 23 85 62

TORINO 53 75 25 36 26

VENEZIA 89 78 74 83 60

NAZIONALE 83 68 30 46 06 10 e Lotto: estrazione serale del 7 marzo 2020 3 5 6 13 26

34 38 47 50 51

53 54 56 61 63

74 75 78 87 89 Numero Oro 54

Doppio Oro 54 87 I 5 simboli di Simbolotto del 7 marzo 2020

RUOTA DI FIRENZE:



20-FESTA

29-DIAMANTE

40-QUADRO

13-RANA