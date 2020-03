Coronavirus, ondata di rabbia contro Nicola Zingaretti dopo l’annuncio del politico di positività al Covid-19. In tanti gli recriminano i tagli alla sanità e in particolare la chiusura dell’ospedale Fornanini di Roma.

Coronavirus, c’è anche Nicola Zingaretti tra i quasi 4.000 contagiati attualmente in Italia. Il politico, rappresentate del Pd, lo ha rivelato in mattinata attraverso il suo stesso profilo Facebook.

Ecco quanto dichiarato in una diretta video: “Allora, è arrivato. Anche io ho il coronavirus. Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli che sono previsti in questo caso per tutti. Sto bene e quindi è stato scelto l’isolamento domiciliare. Continuerò da casa a seguire quello che potrò seguire tranquillamente”.

🗯 È in questi momenti di emergenza che mi tornano alla mente, ancora più forti, le immagini del mio ultimo sopralluogo all’ex Forlanini di Roma, chiuso nel 2015 da #Zingaretti e che oggi sarebbe potuto essere una risorsa per la #RegioneLazio nell’affrontare il #Coronavirus! pic.twitter.com/jGrlXJ8GSa — Laura Corrotti (@laura_corrotti) March 7, 2020

Chi l'ha chiuso il Forlanini?

Zingaretti ha chiuso il Forlanini e l'ha trasformato nel paradiso della droga.

Siete portatori di degrado. pic.twitter.com/FumwhJ4rB1 — Benevolenza 🇮🇹 🛡️ Accetto minibot 🛡️ 🔜 (@Yi_Benevolence) March 7, 2020

Non si preoccupi #Zingaretti lei non verrà mai buttato fuori da una struttura se dovesse aver bisogno di cure. Non posso scriverle sul suo profilo perché sono stato da lei bannato già da diversi mesi… — Australopithecus mysticus 🇮🇹🇪🇺🇮🇱ن (@sala_gabriel) March 7, 2020

Coronavirus, il web si scatena contro Zingaretti

Massima precauzione, adesso, anche per chi gli è vicino e soprattutto chi gli è stato in questi giorni: “La mia famiglia anche sta seguendo quelli che sono i protocolli che si seguono in queste situazioni. La ASL sta contattando le persone che sono state più vicine per colloqui e verifiche del caso”.

Il web tuttavia insorge. In tanti, infatti, quasi parlano di una sorta di giustizia divina per i tagli alla sanità inflitti proprio da Zingaretti. Tra cui anche figure politiche come Laura Corrotti, con la consigliera Lega della regione Lazio che ha postato il seguente messaggio via Twitter: “È in questi momenti di emergenza che mi tornano alla mente, ancora più forti, le immagini del mio ultimo sopralluogo all’ex Forlanini di Roma, chiuso nel 2015 da Zingaretti e che oggi sarebbe potuto essere una risorsa per la RegioneLazio nell’affrontare il Coronavirus!”.

Ondata di messaggi da altri utenti. “Mio padre, malato oncologico, è stato dimesso da un ospedale romano dopo solo una settimana nonostante avesse ancora la bronchite. La direttrice mi disse che erano in difficoltà come conseguenza dei tagli fatti da #Zingaretti Rimandato a casa a morire per difficoltà respiratorie”, scrive un profilo anonimo.

E ancora: “Chi l’ha chiuso il Forlanini? Zingaretti ha chiuso il Forlanini e l’ha trasformato nel paradiso della droga. Siete portatori di degrado”. Messaggi durissimi come quest’altro: “Questo tizio comunista, iena ridens, ha chiuso 16 ospedali tra cui il centro di eccellenza nazionale ‘Forlanini’ per malattie pneumologiche e tagliato 6.000 posti letto! Non è forse un crimine contro l’umanità? Che dite cattocomunisti?”. E ce ne sarebbero tanti altri ancora di messaggi del genere…