Coronavirus, decisione inevitabile del Vaticano data l’allerta nazionale sull’ambito sanitario. Ecco cosa ha deciso la Santa Sede per la situazione delicata.

Emergenza coronavirus, ora anche il Vaticano corre ai ripari. Per domani, infatti, il classico angelus della domenica di Papa Francesco non avverrà dalla finestra alla piazza come avviene solitamente.

Coronavirus, Angelus e udienza generale solo in diretta video

La preghiera, piuttosto, avverrà nella Biblioteca del Palazzo Apostolico, la quale sarà trasmessa in diretta streaming da Vatican News e sugli schermi in piazza San Pietro e distribuita da Vatican Media ai media che ne faranno richiesta. A riferirlo è la stessa Santa Sede in conferenza stampa.

Un provvedimento necessario data la situazione delicata e che riguarderà anche l’Udienza Generale di mercoledì 11 marzo, la quale avverrà secondo le medesime modalità. Un inevitabile cambio di posizione rispetto allo scorso 26 febbraio, quando il Santo Padre ‘sfidò’ il coronavirus salutando e abbracciando comunque diversi fedeli presenti in piazza.

Malgrado la presenza di molte persone che già usavano l’oramai irreperibile mascherina, Papa Francesco non indietreggiò. Fu piuttosto un messaggio forte e chiaro ai fedeli presenti: no alla paura e all’odio collettivo. Ma questa volta è necessario, sia per lo scenario nazionale che per la recente influenza del Pontefice.

Papa Bergoglio che in in quell’occasione anche una settimana fa volle condividere il seguente messaggio a proposito dell’emergenza sanitaria: “Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza ai malati del coronavirus. E agli operatori che li curano, come pure alle autorità civili e a tutti coloro che si stia impegnando per assistere i pazienti e fermare il contagio”.