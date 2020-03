Continuano a verificarsi nuovi casi di Coronavirus in Asia. La continua epidemia attacca anche le Borse, in continuo crollo.

L’epidemia di Coronavirus continua ad espandersi per l’intero globo. Infatti in Asia continuano a registrarsi nuovi casi di infezione da Covid-19, una vera e propria piaga che sta caratterizzando questo 2020.

Se in Europa, specie in italia, si stanno prendendo misure super restrittive per evitare il cotnagio, in Asia seppur presenti le misure di sicurezza sembrano più flessibili. Infatti qui, continuano ad essere registrati nuovi casi di Coronavirus.

Infatti la Cina ha registrato altre 30 morti causate dal virus, mentre, in Corea del Sud i decessi sono saliti a 42. Inoltre, tornando alla Cina, il Ministero della Salute cinese ha comunicato 142 nuovi casi di contagio. Una situazione drammatica che non sembra arrestarsi in Asia, con un oramai perenne clima di terrore causato dal Covid-19.

Coronavirus, continuano a scendere le Borse

Ma la situazione di emergenza sanitaria sta continuando ad influire sulle borse asiatiche, in continuo crollo. Infatti anche nella giornata odierna, quasi tutte le borse dell’Asia hanno subito un calo.

A partire dalla Borsa di Tokyo che anche nella giornata di oggi ha aperto al ribasso, con un 2,7% di deficit. Mentre per Hong Kong, la borsa nazionale ha aperto in calo del 2,16%, per poi passare a Shangai con la borsa in calo dell’1,2% ed infine Shenzen in ribasso del 0,74%.

Anche in Corea del Sud il virus sta influendo sul mercato, con la borsa di Seul che ha aperto in ribasso del 2,16%. In calo anche la Borsa di Sydney, che da due mesi è in continua discesa, e che oggi ha aperto con un preoccupante deficit del 2,8%.

Dall’alta parte del mondo, però, c’è chi prova a rimanere positivo, come il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Infatti il 45esimo presidente degli USA ha dichiarato: “Tutti devono stare calmi. Tutto funzionerà bene, speriamo che non duri troppo a lungo“.

Insomma una situazione preoccupante, con l’emergenza sanitaria mondiale che oramai da due mesi sta facendo crollare l’Economia internazionale.

L.P.

