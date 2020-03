Continua lo scontro tra Grecia e Turchia per quanto riguarda la questione migranti. Erdogan manda forze speciali per evitare respingimenti

La delicatissima situazione che sta vivendo la Turchia nelle ultime settimane non sembra volersi fermare. Da un lato, gli scontri con la Siria sono più accesi che mai, con altri bombardamenti e civili morti (si parla di 15 decessi, di cui un bambino), mentre dall’altro continuano ad esserci problemi relativi alla questione migranti. Da ormai diverso tempo più di 130 mila civili turchi si sono appostati al confine con la Grecia, chiedendo disperatamente l’accesso per poter entrare a far parte dell’Unione Europea. Nelle scorse giornate ci sono stati scontri molto accesi tra un gruppo di migranti turchi e alcune forze dell’ordine greche appostate al confine, con uso di stordenti e fumogeni in risposta a pietre lanciate dai fuggitivi.

Turchia, necessari uomini per evitare respingimento migranti

La Turchia di Erdogan è sempre alle prese con diversi problemi interni ed internazionali. La situazione migranti al confine con la Grecia deve essere risolta al più presto, ma non è assolutamente semplice. Gli oltre 130 mila accampati non saranno accettati dalla Grecia, ma è quasi impossibile che questi tornino sui loro passi. Ecco perché la Turchia spinge per risolvere la situazione ed evitare ulteriori respingimenti dei migranti. Il ministro dell’interno turco Suleyman Soylu questa mattina si è recato vicino alla frontiera greca in modo da avere un quadro nitido della situazione e, immediatamente dopo, ha ordinato l’invio di mille agenti delle forze dell’ordine proprio al confine, in modo da evitare i numerosi respingimenti di migranti che stanno mettendo in atto gli agenti greci posti alla frontiera.

