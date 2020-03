Il Referendum sul taglio dei parlamentari, inizialmente programmato per il 29 marzo, è stato rinviato. Ecco la possibile nuova data

Il Coronavirus è ormai entrato nella vita quotidiana degli italiani, dopo che il decreto ministeriale emanato ieri dal Governo ha di fatto bloccato gran parte delle comuni attività. A livello politico, la rapida diffusione dell’epidemia stravolge anche il calendario elettorale: è di pochi minuti fa la notizia del rinvio ufficiale del Referendum Costituzionale del 29 marzo, che avrebbe dovuto chiamare gli italiani a votare sul taglio del numero dei parlamentari.

Referendum taglio parlamentari, rinviato a causa del Coronavirus: ecco la possibile nuova data

Nella conferenza tenuta a Palazzo Chigi questo pomeriggio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affermato: “Abbiamo deciso di rinviare a data da destinarsi il Referendum del 29 marzo, bisognava fare chiarezza“. Al Premier fa eco il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Inca: “Il Governo ha ritenuto opportuno rinviare la data del voto per consentire ai soggetti politici di effettuare una campagna elettorale efficace e ai cittadini di ricevere una corretta informazione”.

Il Referendum Costituzionale chiamerà gli italiani ad esprimersi sul taglio del numero parlamentari, che da 945 (tra Camera e Senato) dovrebbero diventare 600, con un risparmio stimato per le casse dello Stato di circa 100 milioni all’anno. Quale sarà la possibile nuova data? La decisione verrà presa entro il 23 marzo e la legge consente di individuarla in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all’indizione. Una soluzione, già ragionata in aula, sarebbe quella di accorpare il Referendum alle elezioni regionali di maggio.