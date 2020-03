Ieri sera sarebbe dovuta andare in onda Juventus-Milan. A causa del rinvio, al suo posto è stato trasmesso un film cult, che ha fatto record di ascolti

Ieri sera sicuramente tantissimi appassionati di calcio sono rimasti a bocca asciutta a causa del rinvio delle partite di Coppa Italia a causa del Coronavirus. Alle ore 20:45, infatti, sarebbe dovuta andare in onda Juventus-Milan, gara valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Nazionale. Alla fine, Rai Uno ha dovuto optare per una soluzione alternativa che potesse accontentare i propri telespettatori, e ha centrato in pieno la scelta: Pretty Woman. Il grande classico degli anni ’90, con protagonisti la bellissima Julia Roberts e l’affascinante Richard Gere è uno di quei film che non invecchia col passare del tempo. E lo hanno dimostrato i 3 milioni di telespettatori che ieri hanno seguito l’appassionante favola, facendo record di ascolti.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, rivoluzione in tv: annullato definitivamente un programma

Pretty Woman, un cult intramontabile

Sono ormai passati 30 anni da quando per la prima volta la gente ebbe la possibilità di assistere a un film che, col passare del tempo, sarebbe diventato un cult. Stiamo parlando di Pretty Woman, con protagonisti due attori di primissima fascia come Julia Roberts e Richard Gere. Una favola che ha appassionato milioni di fan, e lo fa tutt’oggi. La storia parla di una prostituta (interpretata dalla Roberts) che, conoscendo il milionario Edward Lewis (Richard Gere) gli fa perdere la testa. I due si innamorano, e dal loro rapporto ne traggono aspetti positivi entrambi: lei cambia status sociale, adattandosi goffamente alla vita da milionaria. Lui diventa una persona nuova, genuina e onesta, non più attaccata ai soldi che, come insegna il film, non fanno la felicità. 3 milioni e 806 mila italiani ieri hanno rivissuto questa storia, con il 15% di share che ne è valso il record di ascolti.

LEGGI ANCHE >>> ‘La casa de papel 4’: il professore dà un’anticipazione? – VIDEO